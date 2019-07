Különc vevők, jellegzetes arcok, alkudozás: így zajlik az élet a Hungária úti bizományikban

Összesen nyolc bizományi üzlet működik Pécsett a Hungária úton, így bőven van hova fordulnia annak, aki használt elektronikai cikkeket keres vagy kínál. Különc vevők, jellegzetes arcok, alkudozás orrvérzésig: megkérdeztük, hogy megy az élet a Hungária úti boltokban.



Használt mosógépek, laptopok és hűtők várják leendő gazdáikat a Hungária úton sorjázó üzletekben: az alkalmazottak szerint most a ventilátor az egyik legkeresettebb árucikk, de viszik a szórakoztató egységeket, síkképernyős tévéket, mosógépeket is. A törzsközönség vegyes, egyszeri nézelődők mellett ott vannak a jellegzetes arcok, akikről már belépésükkor tudni lehet, van valami érdekes a tarsolyukban. A nyugdíjas sebészprofesszor mellett, aki naponta jár nézelődni, „kincset keresni", előfordul olyan is, aki utcáról, lomtalanításból, innen-onnan összeszedett áruk eladásából próbálja fenntartani magát.

Annak ellenére, hogy most már online is vásárolhatunk használt elektronikai cikkeket, az emberek még mindig látogatják a bizományikat: szeretik megnézni, megérinteni, mire is adják ki a pénzüket. Az évek során az igények is változtak, a kedvező ár mellett a vevők többségének most már fontos az is, hogy minél jobb minőségű darabokat vegyenek - mesélték a Rákóczi Bizományiban.

Szépségápolási cikkeket, hajvasalót, elektromos borotvát például már nem nagyon vesznek, ugyanígy leáldozott a digitális fényképezőgépek, videokamerák csillaga is az okostelefonok óta. Ennek ellenére van pár gyűjtő vagy idősebb vásárló, aki szalagos magnót, lemezjátszót, videólejátszót keres, hogy feleleveníthesse régen dokumentált emlékeit. Sőt, az eladók szerint kifejezett kereslet van például a régi típusú Hajdu mosógépekre is.

Régi tévéket viszont hiába próbálnak elsózni az élelmes vásárlók, szinte egyik üzletben sem eladhatók már az ósdi darabok. De nem az ősrégi televízió volt a legfurcsább árucikk, amellyel valaha beállítottak a boltokba: a Tuti Bizományiban kérdezettek szerint volt olyan, aki fokhagymanyomóval, vagy használt női csizmával szeretett volna kereskedni. És ha már kereskedés, azzal mindegyik üzletben egyetértettek, hogy aki betér hozzájuk vásárolni, az nagy valószínűséggel alkudni is fog - akár csak egészen keveset is, de egyszerűen így esik jobban hazavinniük a portékát.

Annak ellenére, hogy viszonylag sok bizományi nyitott egy helyen, az üzletek között nincs konkurencia: ha egyiküknél nem talál meg valamit a vásárló, készséggel átirányítják oda, ahol nagy valószínűséggel sikerrel jár majd. Sőt, mivel gyakran egymással szemben nyílnak a boltok, azt is meg tudják figyelni az alkalmazottak, ha egy illető egyik üzletben sem tud megválni eladni kívánt holmijától. És ez - mint mondták -, általában intő jel.

A tisztességes szándékú vevők mellett azonban sajnos sokan lopott árutól próbálnak megszabadulni, így aztán gyakori látogatói az üzleteknek a rendőrök. Az alkalmazottak szerint heti rendszerességgel jönnek kérdezősködni, viszont amióta személyi igazolvány is szükséges az eladáshoz, sokkal könnyebben beazonosíthatók a tolvajok.