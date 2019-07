Kővári János szerint a baloldal ismét ordas nagy átverésre készül Pécsett

A napokban már nyílt színen zajlik a baloldali pártok szemfényvesztő akciója a Pécsiek átverésére, írta szerdán reggel kiadott közleményében az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke, Kővári János.

"Miután a múlt héten a Civilek a Mecsekért Mozgalom közzétette a fotókat is a mecseki tarvágásokról és az erőműbe szállított rönkfákról, továbbá Péterffy saját korábbi nyilatkozatait, nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldal polgármesterjelöltje nem mondott igazat, amikor letagadta, hogy ő rendelte volna meg a Mecsek erdőinek pusztítását.

Talán azt sem tudják sokan, hogy ezzel együtt úgy felverték a fa árát, hogy akik ezzel fűtöttek korábban a város szegényebb területein, azok ezután nem is jutottak sok esetben tűzifához.

Mint ahogy az is köztudott ma már, hogy az ő döntései miatt nem juthattak pécsiek ezrei az Otthon Melege program támogatásaihoz, mert a távfűtéses lakások energiaellátását CO2-mentesnek minősítették. S akkor még nem beszéltünk még arról a 22 éves szerződésről, amelyet a szocialista városvezetéssel kötött az Erőmű évi 1650 Terajoule átvételére, amelyet azóta egyszer sem tudott a város felhasználni, ezért jelentős, több százmilliós kötbérrel tartozik a város az Erőműnek.

De ez még csak a kezdet.

Most egy olyan pártszövetséget gründoltak baloldali oligarchák finanszírozásával, amely teljesen alkalmatlan a város vezetésére. Ígéretet tettek az elmúlt hónapokban ingyen WIFi-re és telefonra, ingyen kátyúzásokra, ingyen parkolásra, Drakula pincére és más jóléti kiadásokra, miközben azt hajtogatják, hogy eladósodott a város. Kérdezzük akkor, hogy miből kívánja Péterffy teljesíteni milliárdos ígéreteit, ha tudja, nincs rá pénz?! Ez a pécsiek színtiszta átverése.



Mint ahogy az is, hogy a jobboldali Jobbik szavazóit és a zöld elkötelezettségű LMP szavazóit is át akarják ejteni azzal, hogy helyekkel kínálják ezen pártok tagjait és egy áll civilszervezet mögé bújnak, amelynek semmilyen civil tevékenysége nincs. Mindenki Pécsért néven létrehoztak egy fedőszervezetet, amely ráadásul alkalmas a választók megtévesztésére, mert egyesületünk nevével azonos tartalmú egyesületi nevet jegyeztettek be.



Teljesen nyilvánvaló tehát a sanda szándék.

S még egy tény. A baloldali „itt a piros, hol a piros koalíció" morális változtatást ígér, mert mint mondják, a Fidesz tízmilliárdos adósságot halmozott fel.



Ez a hiány azonban nagyrészt az általuk hátrahagyott objektumok hiteltörlesztéseiből és a buszpark egyforintos eladásának következményeként alakult ki. Mint ahogy az is tény, hogy elhibázott beruházásokkal ők tíz év alatt 40 milliárdos adósságot halmoztak fel.

Szóval éberség, kedves pécsiek, a baloldal ismét ordas nagy átverésre készül, Péterffyvel az élen. Egyetlen céljuk hogy hatalomhoz juthassanak újra.



Mi, pécsiek azonban ha meg is bocsájtunk, de nem felejtünk! Nem hagyjuk magunkat, küzdeni fogunk a városunkért", olvasható az ÖPE közleményében.