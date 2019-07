Kővári János és Vári Attila az együttműködésről: szövetséget kötöttünk Pécsért a pécsiekkel

Hétfőn este jelentették be, hogy szövetséget kötött a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE). Vári Attilát, Pécs polgármesterjelöltjét és Kővári Jánost, az ÖPE elnökét egyaránt arról kérdeztük, milyen pluszt jelenthet a városnak a most megkötött egyezség, melyek azok a kapcsolódási pontok, amelyek mentén együtt dolgoznak a jövőben, s arról is, szerintük hogy fog festeni Pécs tíz esztendő múlva.

- Pontosan mit takar az ÖPÉ-vel most megkötött megállapodás?

- Egy szövetség első lépését - mondta Vári Attila. Szövetséget egy civil közösséggel, s ezt követi majd a pécsiekkel kötendő is. Utóbbit a választásokon, a közösen kialakított elképzelések mentén kötjük majd. Amúgy az Összefogás Pécsért Egyesület az elmúlt években mindig partner volt, és következetesen kiálltak az elveik mellett. Nekem ez teszik, egyetértek vele, és meggyőződésem, hogy minden pécsire szükség van, aki tenni akar a városért, saját jövőjéért, álmai, céljai megvalósításáért. Én pedig ebben akarok segítsége lenni minden pécsi családnak, álljon bárhol, bármelyik oldalon a politika világában. Úgy hiszem, aki az ÖPÉ-vel szövetkezik, az a lokálpatriotizmussal köt szövetséget, azaz az egyesület jelöltjein keresztül a valódi pécsi civilekkel lép egységre az álcivilekkel szemben.

- Milyen kapcsolódási pontok vannak az Ön, a Fidesz és az ÖPE választási programja között?



- Biztos megélhetés, vagyis munkahelyek, hagyományaink, azaz kultúránk és sokféleségünk, kereszténységünk, vagyis a múltunk, a hitünk, és a biztonságunk, vagyis környezetünk megóvása és az egészségünk. Ezek az értékek összekötnek bennünket, de ne higgye, hogy csak bennünket. Nincs olyan, aki ezeket ne támogatná, ezért hiszek abban, hogy szélesen tervezzünk, széles szövetséget alkossunk. Ezzel együtt a következő évtized programját úgy alakítjuk ki, hogy minden pécsit megkérdezek, vagyis közösen írjuk azt, s ha végig is csináljuk, akkor egy győztes csapat programjává válik. A pécsieké lesz minden elemében.

- Mi a pécsiek számára szóló legfontosabb üzenete, miért szavazzanak Önre?



- Üzenet? Inkább figyelem irántuk, családjaik, gyermekeik, szüleik, nagyszüleik iránt. Én annyi szeretet kaptam sportolóként, hogy a figyelemmel, a megbecsüléssel és a becsületes munkával kell, hogy megháláljam, vagy inkább visszaadjak valamit abból, amit kaptam. A szeretetből. Szerencsére a múlt örökségével, csőddel, adóssággal leszámoltunk már, itt az ideje, hogy a siker korszaka köszöntsön rá Pécsre. Mint tudják, két olimpiát is nyertem csapattagként, vagyis csak a siker az, ami elfogadható. Nemcsak nekem, inkább nekünk, magyaroknak, s benne pécsieknek. Én ebben hiszek. Az erős csapatban. Ide is hívok mindenkit.

- Mennyi időt tud megválasztása esetén Pécsett tölteni, hogyan tudja összeegyeztetni egyéb fontos teendőit a polgármesteri feladatok ellátásával?

- Én már rég' nem Budapestről utazok Pécsre, hanem Pécsről Budapestre. Kilenc éve jöttem, láttam, s megszerettem Pécset. Ez a hátországom, innen építkezem, töltekezem. Erős kézfogás a pécsieké...

- Milyennek képzeli Pécset tíz év múlva?

- Pécsnek minden esélye megvan arra, hogy a XXI. század magyar sikervárosa legyen. Mi, pécsiek kiböjtöltük ezt, s megérdemeljük, hogy a jövőben ne csak Debrecennel, Győrrel példálózzon bárki is az országban, hanem Pécs is ott legyen a sikeresek között. A siker ugyanakkor nem hullik az ölünkbe. Becsületes munka, egymással megkötött szövetség, odafigyelés kell hozzá.

- Pécs emelkedő pályára állt, a város költségvetésében komoly megtakarítást értek el, a befektetők révén több ezer új munkahely jött, jön létre. Hogyan vinné tovább ezt a lendületet?

- Valóban, komoly munka van a város mögött. Ám ez nem jelentheti azt, hogy már végeztünk mindennel. Egy Janus-arcú korszakon vagyunk túl, amelyben volt büszkeségre ok pl.kulturális fővárosként, de volt szomorúságra is ok, a csődveszéllyel, az adóssággal. Ezt a korszakot most lezárjuk, s ha úgy tetszik, tiszta lapot nyitunk. A gazdaságban a minőségi fejlesztésekkel, s az egyetem innovációs lehetőségeivel, valamint egy európai régióközpont kialakításával kell foglalkoznunk, és javítanunk kell az életminőségen, amelybe oktatás, sport, kultúra és környezet egyaránt beletartozik. Egy jókedvű vagy inkább derűs város közösségét kell összekovácsolnunk, mert azzal válunk majd vonzóvá a turisták vagy éppen a befektetők részére. Legfőbb vágyam, hogy városunkat felírjuk a világtérképre. A gazdaság, a környezet vagy éppen a sport segítségével. Tudom, ez nem megy egyedül, ezért is hívom szövetségbe az ÖPÉ-t és a pécsi polgárokat egyaránt. És ezért fogom szövetségesül hívni a magyar kormányt és személy szerint a miniszterelnököt is. Tudom, érzem, mindenki nyitott egy ilyen összefogásra.

- Az Ön sportmúltja tiszteletre méltó, a pécsi élsport jelenlegi helyzete azonban kevésbé rózsás. Mit tudna tenni polgármesterként azért, hogy a városnak ismét legyen élvonalbeli labdarúgócsapata, normális stadionja, egy komoly női kosárcsapata?

- Folytatni kell az építkezést, amit büszkén vallom, példaértékűnek tartanak az országban. Amúgy vitatnám a pécsi élsportról tett megállapítását: két téli olimpiai bajnokunk van Knoch Viktor és Burján Csaba személyében, Kenderesi Tamás bronzérmet szerzett a nyári olimpián, Konkoly Zsófia és Sors Tamás paraúszóink pedig a világ élvonalában vannak szintén. Kevés magyar város dicsekedhet ilyen sikerrel. Ha pedig a csapatsportokat nézzük, a PVSK férfi kosarasai épp most nyertek bronzérmet, és az Európa-kupában indulhatnak. Ráadásul a sport nemcsak az élsportból áll. Sőt, én úgy gondolom, a sport főként a gyerekekről szól, az utánunk következő generációk egészségéről. Én így tekintek a sportra: az egészség megőrzésének, megóvásának eszközeként. Tudom, átéltem, hogy az arany milyen szépen csillog, s persze kell az is, de egy gyermek sugárzó tekintete, büszkesége, ambíciója, s egészsége mindennél többet ér. Pécsett sok ezer gyermeknek biztosítjuk a színvonalas sportolási, mozgási lehetőséget, ami az egészségük szempontjából kulcskérdés. De hogy a labdarúgás és a női kosár témájára is válaszoljak: a helyi gazdaság fejlődésével, nézzük csak a gazdagabb városok példáját, több forrás is érkezik majd a pécsi élsportba. Lépésről lépésre kell előre haladni és a létesítmények fejlesztését az eredményekhez kell igazítani.

- Az egyetem és a város kapcsolatát kulcskérdésnek tekintik a pécsi politikusok. Hogyan látja, milyen módon lehet ezt még szorosabbra fűzni?

- Nem elég beszélni, cselekedni kell. Ez a város nem létezhet az egyetem és az intézmény nem lehetne sikeres Pécs nélkül. Egymásra vagyunk utalva, s ez biztató, hiszen a Modern Városok Program során Pécs egyértelművé tette, azért is támogatja az egyetem fejlesztését a neki megítélt 24 milliárdos forrás átengedésével, mert az Pécs fejlesztését is jelenti. Közös célunk, hogy az egyetem tudásbázisára alapozva egyre több és magasabb értékű, vagyis jobban fizető munkahelyet hozzunk létre Pécsett. Az elmúlt időszakban több jelentős nemzetközi cég is Pécset választotta, gyárat vagy szolgáltatóközpontot telepít, telepített a városba. Rendszeres egyeztetések zajlanak majd, összehangoljuk projektjeinket, s bizonyos tekintetben közösen irányítjuk a várost és az egyetemet a jövőben. Amint említettem: egy csapat vagyunk, közösen kell dolgoznunk, hogy Pécset sikerre vezessük. Hajrá, Pécs!





- Pontosan mit takar a most megkötött együttműködési megállapodás?

- Nem új keletű dolog - fogalmazott Kővári János -, hogy az ÖPE egy komoly szövetséget szeretne létrehozni azokból az erőkből, akik képesek egy fenntartható várost építeni. Egyértelművé vált az elmúlt években, hogy ezt a célt a balliberális oldal pártjai és a Jobbik elképzelésekkel és a szükséges erőforrásokkal sem tudnák szolgálni. A Fidesz-KDNP azonban fogékony volt a javaslatainkra, amikor a város gazdasági fellendítéséért kellett dolgozni, s akkor is, amikor a zöldebb város érdekében volt szükséges lépéseket hozni. A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje Vári Attila személyében pedig egy olyan karakter tűnt fel, akivel jó esély mutatkozik a Megújuló Pécs programunk megvalósítására, s nem mellesleg ott áll a Kormány is a kétszeres olimpiai bajnok mögött. A jövőre nézve tehát minden pécsi számára biztató előjeleket láthatunk.

- Milyen kapcsolódási pontok vannak a Fidesz és az ÖPE választási programja között?

- Végre minden akadály elhárult az elől, hogy Pécset egy sikeres, élhető, fenntartható várossá tegyük. Ebben egyetértünk, ami azért is fontos, mert a Megújuló Pécsért programunk intézkedései egyben egyensúlyba hoznak egy furcsa mérleget is. A város ugyanis 200 ezer embernek épült át az ötvenes éveket követően, ehhez épült ki az infrastruktúra, de ma mégis csak egy 70 ezres város adóerejével rendelkezik. Ma már látható, hogy a város pénzügyi helyzete javult, de tartós egyensúly csak a városüzemeltetés költségeinek csökkentésével érhető el, méghozzá jelentős korszerűsítések révén. Egyetértünk abban is, hogy további gazdasági szereplők jöhetnek a tervezett fejlesztések és a zöld gazdaság más terén is, amelyek munkahelyeket és adóbevételeket is hoznak.

- Mi a pécsiek számára szóló legfontosabb üzenete, miért szavazzanak az ÖPE jelöltjeire?

Elsősorban azért, mert jelöltjeink eddig is aktív résztvevői voltak a pécsi társadalmi életnek, nem idegen tőlük, hogy tevékeny részt vállaljanak egy közösségért. Ez arra is garanciát jelent, hogy minden, amit jelöltjeink tesznek, az a pécsiek bevonásával történne. Részben településrészi döntéseket előkészítő testületeket létrehozva, részint pedig megerősítve az egyetem, az egyházak, a gazdasági szereplők és a civilek kapcsolatát.

- A 10 évre szóló program szerint Pécs mintegy 150 milliárd forintos tőkét szerezhet a megújuló és fenntartható városfejlesztés érdekében. Konkrétan honnan származna ez az összeg?

- Az ÖPE képviselői megválasztásával egy tíz évre vonatkozó 150 milliárd forintból megvalósuló program indulhat el. Ezt a folyamatot a pártok közül a FIDESZ és KDNP, s minden bizonnyal a kormányzat is támogatja, de talán később mások is. Ehhez kérjük a pécsiek támogatását is jelöltjeink megválasztásával. A pénzt egyrészt a megerősödő pécsi költségvetésből, másrészt EU-s fejlesztési pályázatokból, kormányzati támogatásokból és nem utolsósorban az egyre jobban prosperáló helyi vállalkozások és Pécsre újonnan betelepülő piaci szereplőktől reméljük. Eddig háttértárgyalásaink során biztató volt, hogy mind a Fidesz-KDNP és Vári Attila, mind a kormányzati szereplők, mind a cégek pozitívan fogadták elképzeléseinket.

- A közelmúltban vázolt programja szerint az ÖPE kiemelt figyelmet szentel a helyi vállalkozások támogatásának, a helyi fogyasztás élénkítésére is. Konkrétan milyen eszközökkel tudják ezt elérni?

- Egyik fontos célkitűzésünk, hogy a helyiek helyben legyenek képesek eladni portékáikat. Rendszeres helyi piacok tartásával és erősítésével ez az élelmiszer gazdaság területén már megindult. De hasonló terveink vannak a helyi iparcikkekkel is. Fontos, hogy a közteherviselés szabályozása is úgy alakuljon át, hogy a helyben hosszú ideje működő vállalkozásoknak kedvezményeket nyújthassunk. Ugyanilyen fontos, hogy a helyieket a Pécsett és környékén előállított termékek, áruk, szolgáltatások megvásárlására ösztönözzük különféle programokkal. Számos példa van erre Európa-szerte, ezeket a jó példákat szeretnénk városunkban is meghonosítani. A cél, hogy azt, ami megvan helyben, ne máshonnan hozzuk Pécsre; legyünk minél inkább önellátóak.

- Milyennek képzeli Pécset tíz év múlva?

- Reális célokat tűzünk ki. Ezért elmondhatjuk majd, hogy korszerű elektro-mobilitáson alapuló közlekedésfejlesztés valósult meg, ahol lecserélték e-buszokra a jelenlegieket, s kiegészítették e-bicikli és e-autó kölcsönzéssel. Emellett buszfolyosók és bicikliutak építésével gyorsították és tették olcsóbbá a közlekedést. Pécs tíz év múlva egy olyan tisztább levegőjű város lesz, amelyben az alternatív energia használatára tesszük alkalmassá az épületeinket és energetikailag korszerűsítve olcsóbb fenntartásúvá tesszük azokat. Tíz év alatt annyi fát ültetnénk ahányan itt élünk a városban. Ha Vári Attila, mi és szövetségeseink bizalmat kapunk, akkor a Komány támogatásával egy évtizeden belül megújulnak az utak, a parkolási rendszer, a viziközművek.

Mindezek az új technológiák és beruházások gazdaságfejlesztő hatásúak is, így jelentős számú munkahelyet is teremtenek. Természetesen ezeken kívül más területen is segíteni kívánjuk a pécsi kkv-kat, akiknek értékesítési lehetőségeket alakítunk ki és tőkealappal járulnánk hozzá fejlesztéseikhez, s az innovációs képességeik javításához. De nem feledkezünk meg a leszakadó, főleg keleti városrészekről sem; az ott élők életminősége és a közbiztonsága is javulni fog. Ezt a programot már 2010-14 között sikeresen elkezdtük. Ha ezekbe a tudatos fejlesztésekbe kezdünk, akkor 2030-ig a térség legzöldebb, legélhetőbb városa lehetünk és leszünk is. Ez a jelző nem pusztán egy zöld felületekben gazdag, egészséges várost jelent, hanem egy dinamikus, a kor kihívásainak megfelelni tudó fejlődést takar. Pécs többet érdemel, egy megújuló és fenntartható várost, ahol ma jó élni, s ahol lesz jövő is. Erre kötünk szövetséget a pécsiekkel, s ebben támogat bennünket Vári Attila és a Fidesz-KDNP is. Ez a jövő szövetsége, amely egy sikeres Pécset vetít előre.