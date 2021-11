Koszos a kuka? Kátyút látott? Keresse Dezső Katát, a megszállott érdekképviselőt!

Városüzemeltetési gondok megoldására vállalkozott Dezső Kata, hogy így tegye élhetőbbé Pécset. Lapunknak nyilatkozva elmondta, megszállott érdekképviselő, ezért bármilyen problémával fel lehet keresni őt, legyen szó az utak állapotáról, parkolási nehézségekről vagy éppen a szelektív hulladékgyűjtők hiányáról.



A város állapotáról sokan panaszkodnak, ténylegesen azonban már jóval kevesebben tesznek azért, hogy jobbá váljon a helyzet. A hat éve Pécsett élő Dezső Kata az utóbbi csoportba tartozik, aki arra kéri az embereket, bátran keressék őt a városüzemeltetési problémákkal kapcsolatban.

A munkának már eredménye is van A Megyeri úton elérték, hogy az alárendelt utak helyzetéből megvizsgálják a főútvonal beláthatóságát. Sajnos ezen kívül még temérdek probléma van, de Dezső Kata már tett lépéseket a megoldásuk érdekében. Ilyen például Petőfi utcai kátyú a járdán, az Ybl utca beláthatatlansága az Építők útjáról nézve, a szelektív gyűjtőedények hiánya, a túl ritkán tisztított kommunális hulladékgyűjtők egészségügyi, járványügyi kockázata, illetve a Bánki iskola elképesztő káosza, amikor a gyerekeket hozzák-viszik a szülők.

- Világéletemben nagyszájú közösségi ember voltam és nagyon sok bennem az empátia, az együttérzés mások iránt, ezt a szülőfalumból, Rédicsről hoztam magammal - fogalmazott munkatársunknak. - Anyukám így nevelt: segíteni kell egymásnak, és ez el is várható bárkitől. Egy nagyvárosban komoly gondot okoz a passzivitás, nem beszélve arról, hogy teljesen beleégett a mindennapi gondolkodásmódunkba, hogy egyéni megmozdulásokkal, akciókkal nem lehet közös ügyet szolgálni - tette hozzá.Úgy véli, az embereknek bajtársiasságot kell vállalniuk egymás iránt, ezért is szeret hajléktalanokkal beszélgetni, segíteni nekik, és emiatt kezdte el fogadni a lakossági bejelentéseket is.- Fő profilom a közúti viszonyok rendezése és a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, de megszállott érdekképviselő vagyok, nyugodtan kereshetnek bármivel, akár azzal is, amiről mások azt gondolják, hogy kicsinyesség beszélni. Főképp baranyai, leginkább pécsi problémákkal foglalkoztam egyelőre, de nincs helybéli, se tárgyköri megkötés - mondta.A problémákat előbb telefonon, majd írásban jelenti be az illetékes cégnek, amely mellé megoldási javaslatot is tesz, illetve felajánlja a segítségét.

Dezső Kata a [email protected] és a 30/208-6787-es telefonszámon érhető el.