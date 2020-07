Korszerű lélegeztetőgépet kapott ajándékba a pécsi sürgősségi

A pécsi székhelyű Kontakt Elektro Kft. modern lélegeztetőgépet adományozott a PTE Klinikai Központ (KK) Sürgősségi Betegellátó Osztályának, melyet szerda délután vett át a Pécsi Tudományegyetem (PTE) vezetése. A pécsi sürgősségin évente több mint ötvenezer beteget kezelnek, az itt működő lélegeztetőgépek napi szinten mentenek életeket.

A Kontakt Elektro Kft. egy 38 éves családi vállalkozás, mely elsődlegesen ipari létesítmények és berendezések villamos-automatizálásával foglalkozik. Hirth Ferenc, a cég ügyvezető igazgatója fontosnak tartotta, hogy a lehetőségeikhez mérten, a koronavírus járvány elleni küzdelemben segítsék az egészségügyi ellátást, ezért a COVID-19 kezelésének egyik legfontosabb eszközével ajándékozták meg a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Osztályát.

A mintegy 3,5 millió forintot érő lélegeztetőgépet egy ezen a piacon ismert német cég gyártotta. Az Oxylog 3000 Plus típusú gép magas tudásszinttel, az egyik legszéleskörűbb lélegeztetési tulajdonságokkal rendelkezik, az invazív és non-invazív lélegeztetést is egyaránt biztosítani tudja. Alkalmas sürgősségi osztályokon, mentőautókban való használatra, vagy akár a helikoptereken is biztosítani tudja a biztonságos betegellátást.

Miseta Attila, a PTE rektora, Betlehem József, a PTE rektorhelyettese és Endrei Dóra, a PTE KK elnökhelyettese az ünnepélyes átadás keretében köszönte meg a cég nagylelkű felajánlását, és segítőkészségét. Elhangzott, hogy a pécsi sürgősségin igen nagy jelentősége van minden egyes lélegeztetőgépnek, ugyanis több mint ötvenezer beteget látnak el ezen az osztályon évente, és a lélegeztetőgépek, melyek nagyon magas óraszámban üzemelnek, gyakorlatilag minden nap életeket mentenek.

Mint ismert, a Pécsi Tudományegyetem „élharcosa" volt a koronavírus elleni küzdelemnek, hiszen az elsők között állítottak fel Koronavírus Ellátó Központot, emellett a Szentágothai János Kutatóközpontban működő Virológiai Laboratóriumban határozták meg először hazánkban a vírus teljes genetikai kódját. A laboratóriumban napjainkban több mint 400 hatóanyagot vizsgálnak, melyek hatékonynak bizonyulhatnak a vírussal szemben.