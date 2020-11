Koronavírus-fertőzés gyanúja merült fel az egyik pécsi idősotthon gondozottjánál

Felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja Pécs Megyei Jogú Város Integrált Szociális Intézmény (ISZI) Zipernowsky utcai Idősek Otthona, az intézmény kisebb létszámú egységének egyik gondozottjánál. Az ápolt vasárnap este óta kórházban van, ahol azóta két negatív és egy pozitív eredményű tesztet is végeztek rajta, az utóbbi kedden délután érkezett meg az intézményhez, közölte az önkormányzat.

Bár a fertőzés megjelenése nem igazolt, Pécs önkormányzata és az ISZI vezetése úgy jár el, mintha a fertőzés bizonyítottan megjelent volna az intézményben. A Kormányhivatal közbenjárásával szerdán kora délután a Zipernowsky utcai otthon minden dolgozóján és ápoltján koronavírus tesztet végeznek el.

Az önkormányzat Integrált Szociális Intézményében minden egészségügyi és járványügyi protokollt szigorúan betartottak már az első hullám időszakától és betartanak most is, folyamatos az intézményegységek fertőtlenítése, azokat minden szükséges védőfelszereléssel és fertőtlenítőszerrel elláttuk. Az intézményeket a kormány döntése nyomán hónapok óta nem látogathatják a hozzátartozók, az idősek és a dolgozók testhőmérsékletét folyamatosan ellenőrzik.

Az ISZI-ben a koronavírus első hulláma során is rendkívüli körültekintéssel járt el az önkormányzat, az intézmény vezetése és maguk a dolgozók is. A városvezetés soron kívül biztosított koronavírus teszteket és fertőtlenítőszert minden idősekről gondoskodó intézménynek, és nem csak a sajátjainak, de segítséget nyújtott a más szervezetek által fenntartott pécsi intézményeknek is.

Az Integrált Szociális Intézmény dolgozói voltak azok, akik a tavaszi hónapokban a családjukat hátrahagyva beköltöztek az intézménybe, hogy a minimumra csökkentsék a fertőzésveszélyt.

Az intézmény mindkét egysége izolációs szobával rendelkezik. Pécs város és az intézmény vezetése minden tőle telhetőt megtesz, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudja az itt ápolt időseket.

Pécs önkormányzata ezúton mond köszönetet az ISZI dolgozóinak és a Kormányhivatalnak a gyors és hathatós fellépésért.

Képünk illusztráció.