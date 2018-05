Kisiskolás kora óta zenél, s a jövő virtuózait is neveli a harmonikás Kéméndi Tamás

Már nyolcéves kora óta zenél Kéméndi Tamás, s fellépései mellett harmonikás növedékeit is oktatja, az ő tanítványa a Virtuózokban szereplő Kiss Péter is. Nevéhez kötődik a Mohácsi Német Harmonikatábor, a Sváb Harmonikás Találkozó, valamint a Pécsi Harmonika Fesztivál is.



- Úgy tudjuk, már kiskora óta zenél. Miért pont a harmonikát választotta?

-Nagyapám és édesapám is harmonikázott, így magától értetődően ezen a hangszeren kezdtem el tanulni. Nyolcéves koromtól kezdve vettem órákat Mohácson, Gász Mihálynál. Hat évig jártam hozzá, s inkább könnyűzenét, sváb, német dalokat tanultunk.

- Hol tanult tovább?

-A középiskolai tanulmányaimat a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola harmonika szakán végeztem, majd szintén Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomáztam 2013-ban. Gimiben nagy volt a váltás, hozzá kellett szoknom újabb dolgokhoz. Nem ment könnyen a beilleszkedés, de végül sikerült.

- Mi volt a legnehezebb, a komolyzenére váltás?

- Igen, ott már többnyire komolyzenét tanultam, és kezdetben ezzel még barátkoznom kellett. Plusz az új környezetet is meg kellett szoknom, és újabb embereket is meg kellett ismernem. Zeneileg és szakmailag is nehéz volt átszokni 14 évesen, még a hangszer tartását is újra kellett tanulnom.

Névjegy Kéméndi Tamás 1989-ben született Mohácson. Nevéhez köthető a minden évben megrendezett Mohácsi Német Harmonikatábor, volt tanára emlékére megrendezett verseny és emlékhangverseny, a mecseknádasdi Sváb Harmonikás Találkozó, valamint a Pécsi Harmonika Fesztivál is. Minden év végén megrendezik a művész zenei világát bemutató „Karácsonyi koncertsorozat" Mohácson. A 2016-os koncerten hatszáz néző előtt, közel húsz zenész közreműködésével adták elő műsorukat.



- Elég fiatalon állították döntés elé. Könnyen elfogadta, sosem lázadt ellene?

- Nagy lázadás nem volt, de egy zenét tanuló gyereknél is vannak hullámvölgyek, nálam is voltak, és a tanítványaimnál is tapasztalom. Sokszor vágytam a barátaim társaságára, szívesen focizgattam volna velük többet, de komolyan kellett vennem a tanulást. Sok támogatást kaptam a családomtól, így könnyebb volt átvészelni a nehezebb, kamaszkori időket.

- A fellépések mellett tanít is.



- Alapfokon és középfokon is tanítok, Pécsett is, és nagyon élvezem. Szeretnék megfelelni a gyerekeknek, az ismerőseim közül sokan nem nézték ki belőlem az elején, főként a lazább stílusom miatt, hogy jól helytállok majd tanárként. A visszajelzések alapján úgy érzem, sikerült megkedveltetnem magam a növendékeimmel, és szívesen tanulnak velem.

- Emellett saját zenekara is van.

- Igen, 2012-ben hoztam létre két zenészkollégámmal, Nádasdi Lászlóval és Keszler Péterrel a trió formációt, melyben harmonika, gitár, basszusgitár felállással a harmonikára és virtuozitásra fektetjük a fő hangsúlyt. Azóta bővültünk is és sok fellépésre járunk. Emellett összehozott a sors Gráf Vivien énekesnővel is, akivel számos zenei formációban lépünk fel, és több saját szerzeményt is alkottunk.