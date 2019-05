Kínában és Los Angelesben is járt már, s híres táncosoktól tanulhatott Bőhm Attila

Bőhm Attila már egészen kicsi kora óta hip-hopozik, rengeteg magyar és külföldi versenyen indult. A pécsi fiatalember szép eredményekkel büszkélkedhet, s ameddig csak teheti, szeretne a tánccal foglalkozni.

- Mikor kezdett el komolyabban táncolni?

- Nagyon korán, de az első években nem vettem igazán komolyan. Amikor először részt vettem egy budapesti versenyen, ott döntöttem el, másképp kell hozzáállnom az edzéseket, ha eredményeket szeretnék elérni. Szóval a táncos pályafutásom első négy évét nem vettem kellőképpen komolyan.

- Mindig is táncos szeretett volna lenni?

- Igazából sosem gondoltam rá. Rengeteg sportágat űztem mellette, de minden más lekopott és csak a tánc maradt. Én mindig azt mondom, hogy ez egyszerűen így alakult számomra. Meghívtak tanítani más tánciskolákhoz, elkezdtem utazni az országban. Sohasem vágytam rá, hogy ezt elérjem, inkább az élet hozta így.



- Mit szóltak a szülei a döntéséhez?

- Mindig támogattak, kicsi koromban is minden versenyen ott voltak, s ha tehetik, a mai napig eljönnek megnézni. Nagyon szerencsésnek vallom magam, hogy mindig minden döntésemben mellettem álltak.

- Meséljen kicsit az eddig elért eredményeiről.

Névjegy Bőhm Attila 1994-ben született Pécsett. Jelenleg a Budapesti Műszaki egyetemen tanul gépészmérnöknek. Idén júniusban fog diplomázni, utána úgy tervezi, hogy folytatja a tanulmányait mesterképzésen. Szabadidejében oda kell figyelnie a testére, ezért rendszeren jár konditerembe, de mellette nagyon szeret túrázni is. Szereti a filmeket és a sorozatokat, télen pedig imád síelni a családdal, barátokkal.

- Számos magyar versenyen indultam, ahol rengeteg jó eredményt hoztam el szóló, duó és csapat kategóriában. Az első igazán nagy áttörés 2012-ben volt, mikor Chicagóban kaptam egy ösztöndíjat a Movement Lifestyle megalapítójától, aminek köszönhetően kimehettem Los Angelesbe világhírű táncosoktól tanulni. Csatlakoztam a R3D ONE tánciskolához, ahol tagja lettem a R3D ZONE versenycsapatnak. Lehetőségünk volt részt venni a svájci The Dance táncversenyen és harmadik helyezést értünk el a varsói World Of Dance versenyen.



- Milyen helyekre jutott el már a tánc miatt?

- Voltam több országban tanítani, például Ausztriában, Németországban, Romániában, Horvátországban, Olaszországban, Törökországban, Thaiföldön és volt szerencsém egy turnéra is elmenni a R3D ONE tánciskolának köszönhetően Kínába. Ott a vezetőnkkel és egy másik R3D ONE tanárral tanítottunk közösen. Nagyon jó, hogy sokszor a barátaimmal tudok utazni és tanítani, szeretem látni a világot.

- Pécs nem hiányzik?



- Nagyon szeretem Pécset. Itt nőttem fel és itt is éltem 20 éves koromig. Mivel tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetemen folytattam, ezért felköltöztem Budapestre és azóta ott élek. Nagyon hiányzik Pécs, rengeteg emlék köt a városhoz, és nagyon hiányzik a T-Dance tánciskola, ahol elkezdtem táncolni, majd pedig tanítani. Az iskola vezetőjével, Horváth Tamással a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok.

- Gondolom, nem is kérdés, hogy a továbbiakban is a tánccal szeretne foglalkozni.

- A jövőre nézve nincsenek még konkrét terveim. Szeretnék diplomát szerezni és mellette annyit a tánccal foglalkozni, amennyit csak tudok.