Kifosztotta két dezertőr a pécsi dohánygyárat, Mohácson kapták el a bűnözőket

Húszezer cigarettát lopott el két szökött katona a pécsi dohánygyárból, de csak Mohácsig jutottak. Történt mindez több mint egy évszázaddal ezelőtt.

Összesen mintegy 20 000 darab cigaretta ellopásáról számolt be a korabeli baranyai napilap. Az 1916. november 7-i számában adta hírül a nagy port kavart esetet: a dohánygyár úgynevezett kézi raktárát törték fel, majd megrakodva távoztak a bűnözők. A leltár nagyjából hiteles volt. Tizenhatezer darab Király, 1000 darab Mirjám, valamint hozzávetőlegesen 2500 Hercegovina névre hallgató termék tűnt el.

Természetesen nem nyomtalanul kelt lába a keresett portékának. Egy hétfői napon, az ellenőrzés során a főépület déli oldalánál egy nagy üvegtáblát betörve találtak az őrök. Azon keresztül jutottak be a tolvajok a házon belülre. Mivel vasárnap munkaszüneti nap volt, a tilosban járók senkivel sem találták magukat szemben. A munkatermek egymásba nyíltak, azokban szabadon mozoghattak a betolakodók. Egy vészkulccsal - amit tűz esetére hagytak ott - feljutottak az első emeletre is. Oda, ahol a raktár helyezkedett el. Ezért aztán a rendőrség emberei arra gyanakodtak, hogy olyan is lehetett a betörők között, aki ismerősnek számított a területen.

Azt is feltételezték, miszerint a lopott szajrét zsákban, esetleg ponyvába csavarva vitték magukkal a hívatlan látogatók, akik a villamosremíz irányában hagyták el a gyár területét. Ezzel vélhetően összefüggésben egy elvesztett, törött tengelyű karórát találtak a nyomozók a tetthely közelében. Ami az esés következtében tengelytörést szenvedett, ezért 10 óra 55 perckor végleg megállt. Csak azt nem lehetett tudni, délelőtt, vagy késő éjszaka romlott el a szerkezet.

Az okozott kárt mintegy 1000 koronára becsülték a szakértők, ami jelentős összegnek számított abban a korban. Főleg, ha hozzátesszük, akkoriban egyhavi újság előfizetése 2 korona 40 fillérbe került.

A nyomozati tevékenység tehát megkezdődött, majd elég gyorsan eredménye is lett a munkának, november 10-én már el is kapták a gyanúsítottakat. Akik közül az egyik Hómann Lajos volt, ő a 40. tarackos ezred katonájaként szolgált korábban. Vele együtt került rendőrkézre Werle György, utóbbi az 52. gyalogezredbe volt besorozva, de a páros megszökött alakulatától. A harmadik egy fiatalkorú, akinek a nevét a sajtó nem közölte. Őt alig egy hónappal korábban rúgták ki a gyárból, hasonlónak tűnő üzelmek okán. A trió biztosra ment. Amint befejezték akciójukat, rögvest eladták az árut. Az Osztende névre hallgató helyi éjszakai mulató főnöke kifizetett nekik 750 koronát.

A gyorsan szerzett pénzzel a hármas Üszög felé ment gyalog, ahol az állomás közelében töltötték az éjszakát. Reggel aztán vonattal Mohácsra utaztak, ott hamar mulatozásba kezdtek, ami a helyieknek szemet szúrt, ezért értesítették a csendőrséget. Igaz, addigra ketten kereket oldottak, csupán Werle maradt a Duna partján. Őt előállították, majd Pécsre szállították. Ahol ismerősökbe botlott:két társa kezén ugyanúgy csattant a bilincs. Mire ismét együtt volt a csapat, addigra mindegyik megtette a beismerő vallomását. A mulató vezetője sem tagadott, így a bűnügy gyorsan megoldódott. De a pénzből semmi sem került elő.