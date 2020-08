Kezdődik az iskola, keddtől újra sűrűbben járnak a helyi buszok Pécsett

Megkülönböztetett figyelem és előkészületek mellett zajlik a Tüke Busz Zrt.-nél az őszi menetrend bevezetése, amely évek óta egyet jelent az iskolai tanév megkezdésével is - közölte a társaság.

A június közepe óta érvényben lévő menetrendhez képest az iskolai időszak megkezdésével (szeptember 1., kedd) lényegesen több járatot közlekedtet a pécsi közösségi közlekedésért felelős társaság. A vonalhálózat főbb vonalain jelentősen gyakrabban közlekednek az autóbuszok szeptember 1-től, a peremkerületeken a csúcsidőben megszokott sűrítő járatok is ismét közlekedni fognak. Az iskolai időszak kezdetén a szokásoshoz képest további tartalék autóbuszokról is gondoskodik a Tüke Busz.

Minden évben visszatérő jelenség, hogy az iskolakezdéssel együtt a személyautó-forgalom is nagymértékben növekszik szeptember első napjaiban. A sűrűbb forgalom az autóbuszok reggeli és délutáni csúcsforgalmi menetidejét is befolyásolhatja.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben tett eddigi megelőző intézkedések továbbra is érvényben vannak, ideértve az autóbuszokon található kapaszkodók és korlátok felületeinek tisztítását és a járművek fertőtlenítő takarítását is. Az autóbuszvezető közvetlen közelében található üléseket továbbra is elzárva tartja a társaság az utasoktól, az autóbuszvezetőket pedig maszkkal és fertőtlenítő folyadékkal látják el.

A Tüke Busz közlése szerint a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével a pécsi autóbuszokon is a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) kell viselni. A társaság a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a megkezdett utazás esetén az utazásból kizárhatja, amennyiben az magatartásával vagy állapotával saját vagy utastársai egészségét veszélyezteti.

A szabályokat be nem tartó utasokat a Tüke Busz Z munkatársa elsődlegesen figyelmezteti a maszk vagy egyéb arcot eltakaró eszköz használatára, azonban végső soron az utazásból történő kizárás is felmerülhet. Amennyiben hatóság (közterület-felügyelő, rendőr) észleli a szabályok be nem tartását, úgy szabálysértési bírság kiszabására is sor kerülhet.

A pontos menetrendért célszerű a társaság honlapját felkeresni (http://tukebusz.hu/), de a korábbi őszi menetrendhez képest az alábbiak szerint változnak az egyes járatindulások:

2-es vonal: Uránvárosból 22.25 óra helyett 22.27 órakor indul

20-as vonal: A Főpályaudvarról 5.05 óra helyett 5.10 órakor indul

23Y vonal: Kertvárosból 14.28 óra helyett Fagyöngy utcából 14.23 órakor indul

24-es vonal: A Mecsekszentkútról 4.55 órakor induló járat Kertváros helyett a Fagyöngy utcáig közlekedik

26-os vonal: 5.02 órakor az Árkádtól 25-ös helyett 26-os járat indul, a Budai Állomásról 5.20 óra helyett 5.30 órakor indul, a II-es rakodótól 22.20 óra helyett 22.15 órakor indul

27-es vonal: 5.25 órakor a Benczúr Gyula utca helyett a II-es rakodótól indul 27Y jelzéssel

28-as vonal: Lámpásvölgyből 19.40 és 20.40 óra helyett 19.45 és 20.45 órakor indul

28Y vonal: Az Uránvárosból 8.37, 9.37, 10.37 és 11.37 órakor induló 28A autóbuszok 28Y jelzéssel közlekednek

38Y vonal: A Főpályaudvarról 12.15 és 20.15 óra között közlekedő 38-as járatok 38Y jelzéssel közlekednek

51-es járat: Új járatok indulnak a Fagyöngy utcából 5.35, 13.41, 14.18 és 22.15 órakor

62-es vonal: A Fagyöngy utcából 22.00 és 22.28 órakor induló járat helyett 22.20 órakor indul.

Augusztusi bérletek érvényessége, szeptemberi bérletek érvényességének kezdete

A Tüke Busz szeptember hónapra érvényes havi bérletei augusztus 29-től válthatók meg a menetjegy-és bérletpénztárakban, utazási célra szeptember 1-től érvényesek. Az augusztus havi bérletek szeptember 5-én, éjfélig érvényesek utazásra. A 30 napos bérletek továbbra is tetszőleges kezdőnappal válthatóak, a bérleten feltüntetett időponttól 30 napon át, illetve az azt követő napon 04.00 óráig érvényesek utazásra.

Diákigazolványok érvényessége

Az utazási kedvezményekre és kedvezőbb árú bérletek váltására jogosító, a március 12. - július 3. között lejárt, illetve lejáró okmányokat, igazolásokat, igazolványokat, függetlenül attól, hogy azokat Hatóság állította-e ki, a Tüke Busz december 15-ig továbbra is elfogadja.