Kedvezményesen fürödhetnek Harkányban az egészségügyisek

Kedvezményes belépőket az egészségügyben dolgozóknak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Amint közleményükben fogalmaztak, "az elmúlt időszak sokakat megviselt, de legfőképpen azokat az egészségügyi dolgozókat, akik nap mint nap a betegek életéért küzdöttek, és közvetlenül szálltak szembe a vírussal.

Éppen ezért Harkány város és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezetősége szeretné megköszönni a covid osztályokon, illetve a frontvonalban dolgozók (orvosok, ápolók, beteghordók, takarítók, mentősök) áldozatos munkáját, mégpedig úgy, hogy alkalmanként kedvezményes, 1000 Ft-os strand-és gyógyfürdő belépőt kínál számukra a 2021. június 15.és december 31. közötti időszakban.

A kedvezmény igénybevételéhez a www.harkanyfurdo.huhonlapról, 2021. június 10-től letölthető formanyomtatványt kell kitöltetni a munkáltatóval, így igazolva azt, hogy a látogató covid osztályon, vagy a mentőszolgálatnál dolgozik.

A kitöltött nyomtatvánnyal a kedvezményezettek az év végéig 1000 Ft-ért vásárolhatnak fürdőjegyet. A Harkányi Gyógyfürdő vezetősége ezen kívül további, mindenki számára elérhető újranyitási kedvezményeket is tervez, melyek részleteit a nyitásig közzéteszik a www.harkanyfurdo.hu, a www.harkany.huweboldalakon, valamint az „Irány Harkány" és a „Harkányfürdő / Harkányi GyógyfürdőZrt." Facebook oldalak on is