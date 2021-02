Katasztrófák megelőzését szolgáló kutatások zajlanak a pécsi egyetem műszaki karán

Az épületek mozgásából eredő környezeti katasztrófák megelőzését segíthetik a Pécsi Tudományegyetem (PTE) műszaki karán zajló kutatások - tájékoztatta az intézmény kedden az MTI-t.

A PTE műszaki karán létrejött "Anyag- és Szerkezetanalitika - SMART diagnosztikai eljárások kutatócsoport" olyan új módszereket vizsgál és tesztel, amelyek épített környezet biztonságának növelésében és fenntartásában segítenek - közölték.



A korszerű vizsgálatoknak köszönhetően a jövőben akár a 2010-ben bekövetkezett ajkai vörösiszap-katasztrófához vagy a 2018-as genovai hídleszakadáshoz hasonló balesetek előrejelzésére is lehetőség nyílhat.

Az új módszerek segítségével építmények tartószerkezeti biztonságát, teherbíró képességét roncsolásmentes eljárásokkal képesek megállapítani, így képesek meghatározni a szerkezetek mozgását is.



Az építőmérnökök geofizikai módszerekkel, például radarral, a közeljövőben pedig már műholdradarral is vizsgálhatják a tartószerkezeteket, így képesek pontosan meghatározni a pozíciójuk változásait, és az akár milliméteres nagyságrendű elmozdulásokat felismerve előre tudják jelezni az esetleges katasztrófákat - ismertették.



A közleményben kitértek arra, hogy a kutatócsoport a tartószerkezeti biztonság mellett az építőanyagok emberi egészségre gyakorolt káros hatásait is vizsgálja, valamint az ipari és építési hulladékanyagok újrahasznosítása révén a környezetterhelés csökkentését is segíteni kívánja. Ezért vizsgálják többek között az újrahasznosított alapanyagokból készült új építőanyagok, elsősorban cementkötésű anyagok jellemzőit és az egészségre gyakorolt káros hatásukat.



Jelezték azt is, hogy az anyag- és szerkezetanalitikát végző kutatócsoportban ifjúsági tagozat is működik, így a karon tanuló hallgatók aktívan részt vesznek a laboratóriumi munkában és a publikációs tevékenységben is, továbbá ipari és akadémiai partnerek is segítik a munkát.