Jó ütemben haladnak az oltással Baranyában

Folytatódik a regisztrált szépkorúak beoltása az ország több pontján; vasárnap estig 40 ezren kapják meg a koronavírus elleni vakcinát - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap.





Baranya megyében jól halad az oltás a háziorvosoknál és az oltópontokon is, eddig sehol nem jelentkeztek mellékhatások. Több helyen már befejezték az idősek beoltását, 6 oltóponton pedig naponta 600-700 embert oltanak be - közölték a műsorban.



Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke az M1 Híradójában kiemelte: az idősek láthatóan együttműködőek, óriási aktivitással vesznek részt az oltóprogramban. Még a 100 év körüli korosztályból is jönnek az oltópontokra.



A budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban hétvégén csaknem 300 embert oltanak be, volt már köztük 100 évesnél idősebb is, de ahogy másoknál, úgy nála sem tapasztaltak mellékhatásokat - hangzott az M1 aktuális csatornán.