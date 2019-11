Jó hírek érkeztek a mohácsi kisfiúról, Berki Nikolaszról - Eddig hatásosnak bizonyult a kezelés

Több jó hírt is megosztottak a nyilvánossággal a Gyógyulj meg Niko - adománygyűjtés Berki Nikolasz gyógyulásáért elnevezésű Facebook-oldalon keresztül. A mohácsi kisfiú jól reagált a saját őssejtes kezelésre, s betegsége ellenére is folytatta tanulmányait. Hozzátették azonban azt is, még hosszú küzdelem áll előtte, s továbbra is nagy szükség van az összefogásra, az adományokra.



„Itt az ideje annak, hogy több jó hírt is megosszunk a közösséggel, akiket oly közel érzünk magunkhoz, s akiknek elért a szívéhez ennek a végtelenül kedves, csibészes mosolyú, de mindig illedelmes kisfiúnak a küzdelme.

Az első ilyen, hogy Niko a betegsége dacára, a számos kezelés mellett is folytatta tanulmányait, sikeres vizsgákat téve megkapta a bizonyítványát. Igazi kis harcos, aki soha nem adja föl! Eltökéltsége, motiváltsága, jövőbetekintő, pozitív hozzáállása példa lehet mindannyiunknak, ha nehéz életszakaszon megyünk keresztül.

A másik jó hír az, hogy a szülők kemény munkájának és az adományoknak hála, az elmúlt hónapokban sikerült a család otthonát a kezelés által követelt speciális körülményeknek és követelményeknek megfelelően úgy átalakítani, hogy ne csupán otthonos legyen, de megoldható legyen a steril környezet kialakítása és fenntartása is.

A gyerekszobát Niko tervei és elképzelései szerint festették és rendezték be a szülők, így a kisfiú boldogan térhet haza otthonos kis fészkébe a kezelések és kontrollvizsgálatok közötti időszakokban.

Köszönet érte minden adományozónak, hogy hozzájárulásuknak hála a család nagy munkával megteremthette ezeket a körülményeket a kisfiú számára!

A legjobb hírt hagytuk a legvégére: a legutóbbi eredmények szerint az eddigi terápia hatásosnak bizonyult - igaz egy ilyen súlyos betegség esetében mindig óvatosan kell fogalmazni, de -, a saját őssejtes transzplantáció és az azt követő kezelések hatására a daganat jelentős mértékben zsugorodott, így lehetőség nyílt a tumor célzott, sugárkezeléssel történő támadására, melyre decemberben kerülhet majd sor, s mely után januárban ún. biológiai kezelés következhet majd.

Hosszú küzdelem áll még Niko és családja előtt, de a jelenlegi eredmények, s a kisfiú elszántsága, gyógyulásba vetett töretlen hite okot adnak a bizakodásra.

Azonban továbbra is igen nagy szükség lenne a segítségre, támogatásra, mert bár a család felelősen bánik minden a gyermek gyógyulására ajánlott forinttal, s a kezelés maga továbbra is tb-finanszírozott a járulékos költségek igen magasak (rendszeres utazások Budapestre, Pécsre, s mikor csak lehet haza, Mohácsra, szállásköltségek, tisztítószerek és eszközök s a lista hosszan folytatható).

Ezért tisztelettel arra kérünk minden mohácsi és környékbeli polgárt, s persze mindenki mást is, akihez írásunk eljut, hogy ha még nem tette adakozzon, s ha már adakozott, tegyen így újra azért, hogy ez a bátor kis harcos végig mehessen az úton, s meghazudtolva az esélyeket, gyógyultan kerüljön ki a betegséggel folytatott küzdelemből.

Áprilisban, mikor ezt az összefogást útjára indítottuk azt írtuk: ha valakinek, akkor ennek az elszánt ifjú sportembernek sikerülhet sikerrel megvívni a harcot a neuroblastoma nevű kórral, s minden, ami azóta történt, ebben a hitünkben erősít meg minket nap mint nap.

Köszönet a bíztató szavakért, az imádságokért, az adományokért, s egyéb felajánlásokért! Hálával telt szívvel köszönjük ezeket, mert a maga módján a fentiek mindegyike hozzájárult ahhoz, hogy most okkal reménykedhetünk (noha soha egy percre sem adta fel senki, nem bizonytalanodott el senki a gyógyulásba vetett hitében. Sem Niko, sem szerető családja, sem mi, akik igyekeztünk a magunk szerény eszközeivel kicsit könnyíteni a küzdelmes mindennapokon!)

Tehát arra kérünk mindenkit így, advent előestéjén, karácsonyra készülődve, hogy tűrjük fel még egyszer az ingujjunkat, juttassuk el Niko történetét minden ismerősnek, minden általunk ismert oldalra, vagy csoportba, kérjük embertársainkat, hogy segítsék ezt a kisfiút sikerrel megvívni az utolsó nagy ütközeteket! Kérjünk meg mindenkit, hogy az alábbi számlaszámra történő utalással segítsék Niko gyógyulását:

Mohácsért Közalapítvány 11731070-26907488

Külföldről utaláshoz: OTPVHUHB HU32 1173 1070 2690 7488 0000 0000

Minden forint számít és nagy segítséget jelent!

Támogatásukat, megosztásaikat hálásan köszönjük", olvasható a bejegyzésben.