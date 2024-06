Izzasztó évek várnak Péterffyre a pécsi közgyűlésben: merre billen a mérleg nyelve?

A vasárnap tartott önkormányzati választáson, Péterffy Attila, Pécs polgármesterét ugyan ismét megválasztották, a közgyűlési többségét azonban elveszítette. A jelenlegi állás szerint (egy körzetben új választásra kerülhet sor szavazategyenlőség miatt) 11 képviselőt ad a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség a pécsi közgyűlésnek, és csak 9-et a polgármester mögött álló balliberális tömb. Így azoknak a szerepe, akik közvetlenül egyik oldalhoz sem sorolhatók, különösen felértékelődik, lényegében rajtuk múlik, béna kacsa lesz-e Péterffy Attila. Az érintetteket kérdeztük.



Bognár Szilvia, aki a Tiszta Kezek Egyesület színeiben indulva nyert képviselői mandátumot, tisztában van vele, hogy a döntései alapvetően befolyásolhatják a közgyűlés működését.



- Ez egy óriási felelősség - fogalmazott lapunknak nyilatkozva. Az elvhűségemből fakadó különvéleményeimért korábban is rám sütötték, hogy Fidesz-bérenc vagyok, sőt próbáltak megalázni, ellehetetleníteni. Én ezeken felülemelkedtem. Nem fideszes vagy péterffys vagyok, hanem pécsi és ahogy eddig, ezután is a közösség érdekei szerint nyomom a gombot a közgyűlésben.



- Vége annak az időszaknak, amikor a közgyűlési munka pusztán az erőről szól, az előterjesztések ezután nem fognak átmenni izomból, s ez csak a javára fog válni a pécsi közéletnek. Megállapodást egyik oldallal sem kötök, de biztosan lesznek olyan ügyek, amelyek mentén együtt szavazok egyik vagy másik frakcióval. Ahogy eddig, ezután sem fogok támogatni kétes ügyleteket, és, ha ilyet tapasztalok, most már, a közgyűlési matematikából adódóan is rácsaphatok a kezekre.

Bognár Szilvia arról is szólt, nem biztos benne, hogy a városvezetés kitölti öt évre szóló megbízatását. S nem azért, mert a képviselő-testület feloszlatná önmagát, hanem azért, mert az általa is kezdeményezett büntetőeljárások eljuthatnak odáig, hogy az ismét megválasztottak közül többen is méltatlanná válhatnak.

Hozzátette végül azt is, megítélése szerint Péterffy Attila sokkal jobb polgármester lehetett volna, ha 2019-ben hasonlóan alakul a közgyűlés összetétele, mint most, mert akkor rá lett volna kényszerítve az érdemi párbeszédre és kevesebb arroganciát, verbális durvaságot enged meg magának.



- Azonban most ebből a szempontból is új időszámítás kezdődik - szögezte

le.

- Nagyon örülök, hogy bekerültünk a közgyűlésbe, öt évvel ezelőtt ez nem sikerült, ez az építkezésünknek volt a része. Annak is nagyon örülök, hogy Péterffy Attila nem tudja erőből irányítani a várost, és senki más sem. Ősztől mindenkinek a véleményét meg kell hallgatni, ez előmozdíthatja a pozitív folyamatokat - mondta Varga Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom mandátumot szerző képviselője. - Ügyek és elvek mentén fogunk szavazni: mi a város, a pécsi polgárok érdeke, azt mi támogatni tudjuk bárhonnan jön is az előterjesztés, - legyen az a Fidesz, a Tiszta Kezek, a Pécs Jövőjéért, a Mindenki Pécsért Egyesület, vagy az MKKP, viszont ami nem érdeke Pécsnek, azt nem fogjuk támogatni.

Kitért arra is, hogy bíznak abban, hogy fel tudják deríteni a mostani és az előző városvezetések idején történt kétes ügyeket, például az önkormányzati lakásokkal, vagy a zebrákkal kapcsolatban.

- Az októbertől várható közgyűlési összetétel - miszerint Péterffynek nincs többsége - kapcsán elmondta, hogy bármilyen olyan dolgot, ami hátrányos a városi lakóknak pénzügyileg, morálisan, vagy másképpen, meg tudják akadályozni.

- Felül kell vizsgálni az összes céget, az oda nem való embereket el kell távolítani és minden cég élére olyan személyt keresni, aki rátermett, aki érti a munkáját és nem pártalapon kiválasztani. A Felügyelőbizottsági státuszok felülvizsgálatát is kezdeményezi

fogjuk - tette hozzá, majd leszögezte: a hírhedté vált ügyvédi átvilágítások is átvilágítását is elindítják.

- Úgy véli, ez ügyben is kooperálni kell mindenkivel, és akár a baloldalon is azokkal a képviselőkkel, akik most már talán nem félnek a városvezetéstől.



Varga Tamás elmondta azt is, hogy szerinte nem szerencsés az, hogy csak négy hónap múlva áll fel az új testület, mert ez alatt nagyon sok mindent ki tudnak menteni, és bármelyik képviselő-testület meg tudja nehezíteni az utódjának a munkáját.

A Mindenki Pécsért Egyesület részéről Talabér Ádám szerzett mandátumot listáról.



A politológus végzettségű, közéleti pályafutását most indító Talabér Ádám leszögezte, ő nem az LMP trójai falova, nem volt és most sem tagja a pártnak, ahhoz annyi köze van, hogy Keresztes Lóránt munkatársaként dolgozik, immár hét esztendeje.



- Az elmúlt ciklushoz képest teljesen más időszak következik, a városvezetés rákényszerül a párbeszédre, az eddigieknél sokkal sűrűbb egyeztetésre. Egyik politikai oldalt sem fogom képviselni a közgyűlésben, kizárólag a pécsieket - nyilatkozta lapunknak. - A formális, általános együttműködést nem tudom elképzelni egyik párttal sem, egyes ügyek mentén viszont igen. Azaz azokat az előterjesztéseket, kezdeményezéseket támogatom majd, ami a pécsiek érdekeit szolgálja, s nem egyes politikai csoportokét.