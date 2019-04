Ismét rajthoz álltak a gazdik és a kutyusok, vidám hangulatban telt a negyedik Kutyás Futás is

Minden eddiginél több részvevővel és nagyszerű hangulatban zajlott le szombat délelőtt a negyedik Pécs Plaza Kutyás Futás.



Kordé Anitának, a Pécs Plaza marketingvezetőjének két évvel ezelőtt pattant ki a fejéből a Kutyás Futás ötlete. Ez egy nagyszerű közös program a gazdának és kutyának, ahol felmérhetik, hogy mennyire jó közöttük az összhang és minőségi időt tölthetnek el együtt, ami mindkettőjük számára nagyszerű élmény. Ezt az elmúlt négy verseny be is bizonyította, sőt, kiderült, hogy ez a rendezvény egy nagyszerű családi program is.



- Nagyon jó érzés látni például, amikor pici gyerekek a szülőkkel és a kutyussal együtt futnak be a célba, vagy amikor az édesanya babakocsival és a két kedvenccel futja le valamelyik távot. És ugyanilyen öröm látni a sok visszatérő arcot, akik már akár negyedik alkalommal indultak el ma a futáson. Én magam még nem vettem részt futóként a versenyen, hiszen én akkor dolgozom, de minden alkalommal velem van a kis „négylábú asszisztensem" - mondta el lapunknak Kordé Anita.



A Pécs Plaza nem csak kívül, de belül is kutyabarát hely már évek óta. 2018-ban az egyik legnagyobb kutyás közösségi weboldal, a kutyabarat.hu által szervezett országos szavazáson elnyerte az „Az év kutyabarát helye 2018" közönségdíját az Üzletközpont kategóriában. Az üzletek egy része már az elején vállalta, hogy kutyabarát üzlet lesz, azóta folyamatosan csatlakoznak újabb és újabb üzletek.

Így a kutyusokkal nem csak a Pécs Plaza közösségi részei látogathatók, hanem számos üzletben is szívesen látják a négylábú látogatókat is.



A szombati verseny, mint mindig, most is vidám hangulatban zajlott. Több mint hatvan kutya és a gazdáik álltak rajthoz. A sportesemény most is jótékony célt szolgált, a nevezési díjakból befolyt teljes összeggel a Misina Állatmenhelyet támogatták.



- A mai futáson ért minket egy nagy megtiszteltetés is. A Pécsi Mentőkutyás Egyesület mindig szívesen látott vendég a Pécs Plazában. Úgy igyekszünk segíteni a munkájukat, hogy bármikor biztosítunk nekik lehetőséget arra, hogy eljöjjenek hozzánk és megismertethessék az Egyesületet, a munkájukat és a négylábú hősöket bevásárlóközpontunk látogatóival. Az ezen alkalmakkor kapott támogatások hozzájárulnak például a mentőkutyák képzéséhez, mentőeszközök vásárláshoz. Az Egyesület munkatársai ma ellátogattak a Kutyás Futásra - és amellett, hogy futottak is - egy emléklappal ajándékoztak meg minket - mesélte lapunknak a Pécs Plaza marketingvezetője.



Eredmények



A kis táv helyezettjei:

1. Lubiczki Luca Lottival

2. Váradi-Tóth Éva Kókusszal

3. Fürediné Sebők Éva Kócossal

A nagy táv helyezettjei:

1. László Kristóf Bonbonnal

2. Molnár Emese Sonne-val

3. Nagy Lajos Vacakkal

A különdíjasok:

• a legkisebb kutyus: Zénó (Hargitai Dóra Luca)

• a legfiatalabb gazdi: Rábel Gréta

• a legidősebb kutyus: Vacak (Nagy Lajos)