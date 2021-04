Így vert át a palánkon egy pécsi szaki egy háziasszonyt - Olvasói levél

Nem eget verően nagy összegről, kábé tízezer forintról van szó, ám egyrészt nekem az is sok, másrészt a dühömet is levezetendő teszem szóvá az esetet - írta olvasónk.

Amikor egy háztartásban valami elromlik, az mindig kellemetlen, ámde, ha történetesen a wc-ről van szó, az annál jóval több és rögvest megoldásért kiált.

A házi praktikák sem segítenek mindig, így hát egynapos, kitartó kurkászás és google-zás (a további részletek ismertetésétől kíméletből eltekintek) után nem maradt más, mint a szerelő.



Találomra kiválasztottakból hívtam fel néhányat, s csodák csodája, egyikük nem egy hónap, nem is pár hét, hanem pár nap türelmet kérve vállalta a munkát.



És tényleg, meg is érkezett a szaki, majdnem pontosan, s én már ettől is majd' elolvadtam, mert hát nem így szocializálódtunk.



- Ez cserés - mondta a mester némi tanakodás után, aztán el is ment, hozta az új pvc-t.

Némi fújtatás, kéretlen és roppant kellemetlen udvarlás után aztán be is szerelte, nettó munkával töltött szűk másfél óra alatt.



- Húszezer lesz, csókolom.



- Rendben, de számlát is kérünk.



- Ó, akkor az drágább, mondta, majd így folytatta: „a köccségek, teccik tudni, aranyos, a köccségek egy vállalkozásnal igen húzósak. Van ugye az áfa, meg ilyen meg olyan adó, van ez a társasági is, szóval akkor ez harmincezer és pár százas. Megfelel?



Meg hát, gondoltam, csak legyél már kívül, egy vita nem ér meg ennyit nekem. Fizettem, mester el.



Utána jöttem rá, hogy még azon kívül is, hogy a vállalkozása említett költségeit is én fizettem, akkor is szert tett néhány extra ezresre, merthogy sehogy se jön ki a matek. (20 000 X 1, 37 (áfa+társasági adó)= 27 400, de én, ugye ennél többet fizettem.)



Az meg már csak hab a tortán, hogy miután végre elment, kipróbáltam, szolidan, egy lehúzást imitálva a művet, és hát orrán-száján folyt a klozet.



Minden jó azonban, ha a vége jó: legalább a hazatérő férjemet sikerült lebeszélnem egy „baráti" látogatásról a mesternél, a folyást meg csak megszüntetjük valahogy. És mindenki boldog.



Mindenki boldog?