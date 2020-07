Így szúr ki a Mecsek Táncegyüttessel a városvezetés: ugrik a népzene háza, támogatást sem kapnak

Itt a polgármesteri válasz: nesze semmi, fogd meg jól

A legutóbbi közgyűlésen Bognár László kérdéssel fordult a témában Péterffy Attila polgármesterhez. A válaszban a balliberális városvezető azt írta, a Mecsek Táncegyüttes Egyesület részére az önkormányzat továbbra is biztosítja a Dr. Veress Endre utca 6. címen található ingatlan (a volt Szivárvány Gyermekház) használatát a korábbi feltételeknek megfelelően.

Péterffy állítja, több alternatívát is kínáltak az egyesület számára, ám azok nem feleltek meg számukra. Hozzátette, a város továbbra is keresi azt az ingatlant, amely hosszú időre megfelelő infrastruktúrát, illetve alternatívát biztosít a táncegyüttes működéséhez.