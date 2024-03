Ifjú kommunisták is építették Pécs legendássá vált, egykori kempingjét, a Mandulást

A régi játszóterek hangulatára nyilván mindenki emlékezik, fiatal korából. Ilyen, pontosabban ehhez hasonló nosztalgikus érzések törhetne rá azokra, akik egykoron, a KISZ égisze alatt részt vehettek a Mecseken, a Mandulásnál kialakított autóskemping megépítésében. Az első kapavágások, csákánycsattogások szereplői ma már, 59 év távlatából nem lehetnek fiatalok. De sem ők, sem a legjobb javasasszonyok sem hihették, hogy közel hat évtized távlatában még mindig témát ad a környék a sajtónak.

Mára igen komoly értéket képvisel a placc, de a politikai adok-veszek részletei homályban vannak. Mivel arra még csak keveseknek akad pontos rálátásuk, ezért ugorjunk inkább vissza a kezdetekhez!



Mintha ma lett volna. Na. jó, inkább tegnap, tegnapelőtt. A Dunántúli Napló 1965. április 11-én, a címlapon számolt be arról, hogy megkezdődtek a munkálatok a hegyen, a Mecsek egyik nagyon szép területén.



Április 10-e szombatra esett, ami akkoriban még munkanapnak, illetve iskolai oktatási délelőttnek számított. Ennek ellenére, a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) aktivistái közül sokakat talált a reggel a szabad levegőn. Nyilván, a nemes cél érdekében elengedték őket egy kis földmunka erejéig. Ezt nevezték valaha kommunista műszaknak. Aminek kevés haszna akadt, de „bulinak" éppen megfelelt. Izgalmasabbnak számított, mint egy munkahelyen robotolni, esetleg az iskolapadot koptatni.



Az egybegyűltek már a híradás előtti napokon is zúzták a sziklatömböket. pörgött a betonkeverő, porzott a cement, fogyott a mész is szépen. A fák között emellett csöveket is fektettek szorgos munkáskezek. Amibe belevágtak, az nem más volt, mint a pécsi, mecseki nemzetközi autóskemping kialakítása. Színes műanyagházak nőttek ki idővel a földből, azok alapozása indult el, némi politikai kampány keretében.



A Pécsi Víz- és Csatornaművek dolgozói az új csatornavonalat készítették elő. A szennyvízvezeték 700 méter hosszúra sikeredett, az ivóvízhálózatra 500 méteres szakasz jutott, az előzetes elképzelések alapján.

A munkaterületre felvonultak a Baranya megyei Építőipari Vállalat szakemberei is. Ők kitűzték a főépület helyét, majd hamarosan nekiláttak az ásásnak is. Egyben megkezdődött az építőanyagok kiszállítása a területre.



A tervrajzokon szerepelt egy úgynevezett élelmiszerárusító gomba formájú épület, ahol a legalapvetőbb dolgokat kívánták eladni, az átadást követően. Szükség is lett rájuk, mert a nyaralókban száz vendég elszállásolására nyílt lehetőség.

További négyszáz főnek sátorhelyeket biztosítottak. Öt és fél holdas, közművesített telket jelöltek ki a fontos beruházásra az elvtársak.

Akár saját lakóautóval érkezők is eltölthették az éjszakáikat, komfortos keretek között.





Az átadásra két dátumot is kijelölték. Az egyik szerint '65. július 31-ig minden cég levonult volta a terepről. De egy másik elképzelés alapján, már június 15-re elkészülhet az összes feladat. A két időpont közötti jelentős eltérésre nem tért ki a jelentés.



A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) ifjúsági szervezete sok száz ifjú segítségét ajánlotta fel. Az átadás után a fenntartás, az üzemeltetés az Idegenforgalmi Hivatal hatáskörébe került át.