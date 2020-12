Idén sem maradnak el a nagy durranások, de csak magánterületen lehet tűzijátékozni

Pécsett, Mohácson, Komlón, Siklóson és Szigetváron összesen több mint harminc helyen árultak a korábbi esztendőkben a szilvesztert megelőző időszakban tűzijátékot, ám idén veszélyhelyzetre vonatkozó döntések részeként az ideiglenes árushelyek nem nyithatnak ki. Szilveszter éjszakáján csak magánterületen használhatjuk fel a tavalyról maradt, vagy a most - az állandóan működő, ilyen jellegű üzletekben - vásárolt pirotechnikai termékeket.



Pécsett és a megye nagyobb városaiban tavaly is az ilyenkor megszokott helyeken, elsősorban a forgalmas tereken, utcákon, valamint a bevásárló-központok parkolóiban voltak felkereshetők azok a kereskedők, akik a szilveszteri bulik egyik legnépszerűbb kellékét árusították.

Idén azonban nem állíthatták fel a konténereket, pirotechnikai eszközöket csak ott vásárolhatunk, ahol egész évben is megtehetjük ezt (Pécsett is van ilyen üzlet).

Tehát a termékek egy része most is hozzáférhető, sőt fel is lesznek használhatók, ám kizárólag magánterületen.



A termékeket „elműködtetni", azaz fellőni és begyújtani ott is csak december 31-én este hat órától szabad, és legkésőbb az újév első napján, reggel hat órakor be kell fejezni a használatukat.

A petárda továbbra is tiltott, ha valakit tetten érnek, akár százötvenezer forintos bírságra is számíthat.



A legális pirotechnikai termékek felhasználása során azért, hogy senki ne tegyen kárt saját magában vagy másban, illetve ne gyújtsa fel a lakását, nem árt az óvatosság.

A legfontosabb tudnivalók a minden eszközhöz mellékelt használati utasításban részletesen és viszonylag közérthetően megtalálhatók. Alapszabály, hogy a tűzijátékok nagy részét kizárólag szabadtéri felhasználásra tervezték, ezért a lakásban semmiképpen ne hozzuk működésbe őket.

Ugyancsak sok baleset lenne megelőzhető, ha senki nem indítaná a kezében tartva a tűzveszélyes játékokat, és nem hajolna föléjük a begyújtásuk után. Mielőtt fellőnénk a rakétákat, győződjünk meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs az útjukban és tartsuk meg a kellő távolságot is.

Képünkön (archív): idén ne keressük a korábbi években megszokott konténereket.