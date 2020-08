Idén eddig már kilencen haltak meg a baranyai utakon

Baranya megyében az elmúlt héten 18-an sérültek meg közúti közlekedési balesetben.

A megyei közútjain augusztus 10-e és 16-a között összesen 41 közlekedési baleset történt, amelyből 13 személyi sérüléssel járt, míg 28 anyagi káros volt. A személyi sérüléses balesetek során összesen 16-an sérültek meg, 11-en könnyen, öten súlyosan.

Megyénkben a 2020. évben eddig 9 halálos kimenetelű baleset történt.

Közülük hat esetben személygépkocsi volt az okozó, további egy-egy esetben tehergépkocsi vezetője, kerékpáros és munkagép vezetője.

A halálos balesetek öt esetben elsőbbség meg nem adása, két esetben sebesség nem megfelelő megválasztása (az út-, időjárási- vagy látási viszonyokhoz képest), egy-egy esetben pedig figyelmetlen vezetés és előzés során nem megfelelő oldaltávolság tartása miatt következtek be. Az elmúlt héten a sebesség nem megfelelő alkalmazása és a szabálytalan kanyarodás szerepelt a legfőbb baleseti okok között, de történt baleset elsőbbség meg nem adása és követési távolság be nem tartása miatt is.

Baranyában a gyorshajtások megelőzése érdekében 2020. augusztus 10-e és 16-a között összehangolt közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök.

Az egyenruhások az egyhetes közúti ellenőrzés során összesen 809 esetben állapítottak meg jogsértést. A rendőrök a gyorshajtáson tetten ért sofőröknél a helyszínen egy esetben figyelmeztetést alkalmaztak, 42 esetben helyszíni bírságot, 32 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, kilenc esetben közigazgatási eljárást kezdeményeztek, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.

Az ellenőrzés során egy gépjárművezetővel, valamint egy kerékpárossal szemben is felmerült az ittasság gyanúja. A rendőrök a gépkocsivezetővel szemben közigazgatási bírságot alkalmaztak, míg a kerékpárosnál helyszíni bírságot szabtak ki.