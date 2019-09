Huszonnégyen sérültek meg Baranya útjain az elmúlt héten, öten súlyosan

Továbbra is nagyon sok baleset történik Baranya megye közútjain.

Baranyában a múlt héten 17 személyi sérüléssel járó és 41 anyagi káros baleset történt, amelyekben összesen 24-en sérültek meg, 19 személy könnyen, öten pedig súlyosan.

Az ittasság gyanúja nem merült fel az elmúlt hét során okozott baleseteknél, azonban ki kell emelni, hogy idén már 44 esetben okoztak sérüléssel járó balesetet ittas állapotban. Ezek közül három halállal végződött.

A személyi sérüléssel járó balesetek zömmel a délutáni órákban 12 és 18 óra között következtek be, az elmúlt héten a legjellemzőbb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása volt, azonban továbbra is nagy számban következtek be balesetek azért, mert a sebességet nem az út- és forgalmi viszonyokhoz igazodva választották meg a közlekedők.