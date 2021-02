Hoppál Péter tárgyalt Péterffy Attilával, segítséget ígért, de egyelőre nem világos a matek

Néhány napja Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere Hoppál Péter segítségét is kérte a kormányzati támogatások elnyeréséhez, a járvány miatt kiesett bevételek pótlására. Pénteken a nemzeti oldal politikusa a városházán tárgyalt a polgármesterrel, majd ez követően úgy fogalmazott, segíteni szeretne, de az elhangzott számok hitelességét ellenőriznie kell.



Pécs polgármestere a segítségem kérte a járvány utáni kormányzati támogatások elnyeréséhez, írta korábbi Facebook-bejegyzésében hétfőn Hoppál Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője.



Írásához Péterffy Attila levelét is mellékelte, hozzátéve, „szívesen tárgyalóasztalhoz ülök, hiszen Pécs és térsége fejlesztéséért én már 12 éve dolgozom".



Hoppál Péter közölte, számára nem okoz nehézséget Pécs ügyeiről egyeztetni, hiszen hosszú évek óta igyekszik segíteni a várost és lobbizni mindenért, ami a fejlődést szolgálja. Legyenek azok kulturális ügyek, beruházások, nemzetiségi támogatások.

A városházán pénteken találkozott Péterffy Attilával a nemzeti oldal politikusa.

A megbeszélést követően tartott sajtótájékoztatóján Hoppál Péter leszögezte, azért jött, mert segíteni akar.



- Az a cél, hogy a város minél több pénzhez juthasson a kormánytól, azonban ehhez tudni kellene pontosan, hogy mi a tárgyalási alap. Ez most nem egyértelmű. Az elhangzott számok hitelességét ellenőrizni kell, ehhez az Állami Számvevőszék munkatársainak segítségét fogom kérni. Lényeges tudnivaló azonban az is, hogy a kormány már megkezdte a kompenzációt, milliárdokkal segítette eddig Pécs gazdálkodását.

A fideszes országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy a megyei jogú városok eltérő gazdasági helyzetben vannak. Egyes települések komoly tartalékokkal rendelkeznek, mások nem, utóbbiak közé tartozik Pécs is, ezért a baranyai megyeszékhely is okkal tarthat számot a kormányzati kompenzációra.



A kérdés az, hogy mekkora összegről lehet szó.



Lapunk kérdésre, mely szerint miért nem egyértelmű, mekkora összegre tart igényt a pécsi városvezetés, Hoppár Péter úgy felelt, mást mond a gazdasági alpolgármester és mást a polgármester. Előbbi 3, 7, utóbbi 5, 6 milliárdban gondolkodik, a kettő között pedig elég nagy a különbség, éppen ezért kellene látni a hiteles adatokat.



- Közös célunk Pécs működőképességének a megőrzése, ebben egyetértettünk Péterffy Attilával, de az átláthatóság kulcskérdés lesz. Remélem, hogy sikerül tisztázni a kormányzati tárgyalások során, hogy mi a pécsi kompenzáció alapja, és szeretnénk belelátni az önkormányzati cégek működésébe is - zárta gondolatait Hoppál Péter.