Hoppál Péter: az ellenzék káoszt hozhat, dinamikus városfejlesztés csak Vári Attilával lehetséges

A balliberális ellenzéki jelölt felélte a jövőt, a Mecsek városában szóba sem jöhet, hogy az erdőégetéssel vádolt álcivil Péterffy Attila komoly szerepet kapjon, ráadásul nem lehet a kormánnyal szemben várost fejleszteni - mondta Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője lapunknak. A politikus szerint az ellenzék káoszt hozhat Pécsre, míg Vári Attilával folytatódhat a kabinettel szoros együttműködésben elindított gazdaságfejlesztés.

- Pécs sosem volt könnyű helyzetben az elmúlt évtizedekben, hiszen a bányák bezárása után a délszláv válság miatt torpant meg a régió, de az elmúlt időszakban is komoly nehézségekkel nézett szembe. Ilyen előzmények után Ön szerint most hol tart a város?

- Sok évtizedet elvesztett Pécs a rendszerváltás után. Most azonban arra készülhetünk, hogy megnyerjük a következő harminc évet Pécs számára. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan estek ki a szekrényből a szocialista csontvázak. Elég arra gondolni, hogy ötvenmilliárdos adósságot hoztak össze, miközben 3,1 milliárd forintnyi jutalmat osztottak ki, amiből sok-sok millió jutott a szocialista városvezetőknek is. A héten is kidőlt egy új csontváz. Azzal kellett szembesülnünk, hogy a városnak a saját buszpályaudvarait kell visszavásárolnia csaknem 150 millióért, miután a buszeladási botrány miatt azok is kalapács alá kerültek. Emlékezetes, a szocialisták által kiszervezett buszpark pótlására is milliárdokat kellett költeni, most pedig újabb pénzt kell miattuk kifizetni. Látható, hogy az elmúlt tíz évben nagyon kemény munkát kellett végezni, hogy ezeket az ügyeket eltakarítsuk. Dacára annak, hogy ennyi kárt okoztak azok, akik most a Jobbikkal kiegészülve Gyurcsány-tanítványokként civilnek mutatják magukat, a 2018-as esztendőben sikerült a büdzsét stabilizálni és plusszal zárni. Ilyenre az elmúlt 25 évben nem volt példa.

- Országgyűlési képviselőként az MSZP-P-s Mellár Tamás egy közelmúltban adott interjúban kijelentette, hogy nem fog befektetőkkel tárgyalni. Vári Attila, a Fidesz-KDNP-ÖPE polgármesterjelöltje miképpen gondolkozik erről?

- Vári Attila személyében egy olyan agilis és dinamikus polgármesterjelöltje van a Fidesz-KDNP-nek és a valódi civil közösségnek, az ÖPE-nek Pécsett, aki roppant erős aktivitást mutatott fel az elmúlt években is. Ne felejtsük el, hogy az általa vezetett PSN Zrt. két téli olimpiai bajnokot is adott, s több ezer pécsi gyermek sportolását hangolja össze. Ugyanakkor Vári Attila a közelmúltban számos miniszterrel, államtitkárral tárgyalt azért, hogy Pécs gazdasági helyzetének erősítésén a kormánnyal együtt, közösen dolgozzanak. Mellár úgy gondolja, hogy neki nem feladata Pécs erősítése, de ezt nem is várhatjuk tőle, hiszen becsapta a pécsieket, független-civil köntöst öltött, majd gyorsan kiderült, hogy a valódi helye az MSZP-Párbeszéd frakcióban van. Neki Gyurcsány Ferenc a főnöke, az ő "tanítványa", így azt sem várjuk el tőle, hogy a pécsieket képviselje. Vári Attila azonban nem fog tétlenül ülni, és tovább szeretne haladni azon a gazdasági úton, amelyen Pécs elindult a kormánnyal való szoros együttműködésben. A dinamikus, magasabb hozzáadott értékű munkahelyteremtés csak vele folytatódhat.

- Érkeznek Pécsre a nagyvállalatok, a befektetők, ugyanakkor a betelepülésük ütemét megfelelőnek tartja?

- Az elmúlt év nemcsak a büdzsé stabilizálása miatt volt fordulóév, hanem azért is, mert azóta négy nemzetközi nagyvállalat hozott Pécsre termelőberuházást, aminek köszönhetően autóipari beszállítóközponttá válik Pécs. A lökést a Modern Városok Program, a 2015-ös miniszterelnöki látogatás adta meg, amikor is a megállapodást aláírták. Számos pozitív tárgyalás történt, Baranyában még van szabad munkaerő, itt van a pécsi egyetem tudásbázisa, így még jobban felgyorsulhat a munkahelyteremtés.

- A Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség jelöltjeivel szemben olyan baloldaliak állnak, akik nem vállalják a pártjukat, s olyan van is köztük, mint például Nyőgéri Lajos, aki volt városi MSZP-elnökként munkálkodott a pécsi közgyűlésben. De ott lesz az a Kunszt Márta is a Mindenki Pécsért Egyesület listáján, aki szocialista alpolgármester volt. Hasznára válhat ez Pécsnek, ha olyan helyzet áll elő, mint ami Esztergomban történt néhány éve?

- Esztergomban a képviselő-testület fideszes, míg az akkori polgármester vulgáris kormányellenes retorikát folytató ellenzéki volt, aminek végül az lett a következménye, hogy egy idő után Esztergomban még a közvilágítás sem működött, mert azt sem tudták fizetni. Néhány év után végül a helybéliek elzavarták azt a vezetőt. Ez a példa is mutatja, hogy nem lehet kormányellenes kiabálás közben a kormánnyal együttműködni, és azt sem gondolhatja senki komolyan, hogy így lehet egy régióközponti szerepet vállaló várost irányítani. Teljes káoszba dönthetik a várost, és bízom benne, hogy a pécsiek pontosan tudják, az álcivil, egymással is marakodó Gyurcsány-féle politikai csoportok romlást hozhatnak.

- Az ellenzék klímaválság miatt még parlamenti ülést is összehívott a napokban, Pécsen azonban olyan személy mögé sorakoztak fel többségük az LMP kivételével, akit a Mecsekért aggódó civilek azzal vádolnak, hogy hárommillió tonna fát égettek el regnálása alatt a Pécsi Hőerőműben. A Fidesz-KDNP-ÖPE szövetségnek milyen programja van a környezetvédelemmel kapcsolatban?

- Amikor az Összefogás Pécsért Egyesülettel szövetséget kötött a Fidesz-KDNP, akkor az addig is fontosnak tartott zöld gondolat még hangsúlyosabbá vált. Így az Európa Zöld Fővárosa cím eléréséhez fontos a célkitűzések megvalósítása, vagy éppen a zöldgazdasággal kapcsolatos fejlesztések elindítása is. Azt vállaltuk, hogy gyermekeink, unokáink számára is fenntartható városfejlesztést valósítunk meg. Nem csukjuk be a szemünket, látjuk, hogy milyen káros folyamatok zajlanak a világban, amelyek bennünket is érintenek. A családok védelme, a kultúránk megvédése és a Föld védelme épp olyan fontos a szövetségünkben, ezeket az értékeket szeretnénk megőrizni a migránsokat betelepítő, a kulturális indentitást elmosó liberális politikával szemben. Péterffy Attila erdőt égetett, és bármennyi ezer vagy millió tonnányi fát is tüzelt el, felélte a jövőnk egy részét, alkalmatlan arra, hogy ökológia felelősséget vállalva vezessen egy várost. Szóba sem kerülhet a Mecsek városában, a Tubest védők városában az, hogy neki komoly politikai szerepe legyen.