Hogyan viseljük trendin a rövidnadrágot? Ezek a kedvenc stílusötleteink!

Amikor kint 35 Celsius-fok van, akkor bizony fel kell függeszteni a hosszúnadrágok egyeduralmát. Kérlek, ne kezdj el rögtön hárítani! Méretektől és alaktól függetlenül bárki találhat olyan stílust, amellyel magáévá varázsolhatja a sort műfaját. Mert bizony kétségtelen, hogy a rövidnadrág az egyik legkényelmesebb és legsokoldalúbb ruházati cikk. Különösen jól viselhető a forró nyári hónapokban, de megfelelően optimalizált hozzáadott rétegekkel az átmeneti őszi időszakot is feldobhatjuk ezzel a ruhadarabbal. Nézzük, hogyan viselhetjük ultratrendin - tarts velünk, és szerezd be a favoritodat!

Hogyan viseljem stílusosan a vászonból készült sortot?



A vászonból készített rövidnadrág is számos outfit részeként értelmezhető, de a textúrák keverésével tényleg a legjobbat hozhatod ki belőle. Válassz egy könnyű pulóvert vagy egy romantikus viktoriánus stílusú csipke felsőt a kontraszt érdekében. Munka vagy más hivatalos események letisztult megjelenése érdekében adj hozzá egy színben megegyező vászonkabátot. Elegáns, lapos papucs a tuti hozzávaló.



Mit szólsz a retro kerékpáros stílushoz?



A biciklis rövidnadrág tökéletesen illik a pólókhoz és a pulóverekhez, és bármily meglepő, nagyszerűen párosítható egy elegánsabb, casual jellegű viselethez is. Deréknál gombolt, kissé hosszított blézer, réteges arany nyaklánc koszorú, láncos hónaljtáska egy lazább, nem túl magassarkú szandival, és kész a stílusostrükk. Érdekes a női divat, ugye? Kíváncsi vagy az őszi és téli viselésére is?

Egyszerűen csak rétegezd harisnyanadrággal és csizmával. Egy fehér póló, blézer és egy rövid köpenystílusú kabáttal kész is az eszményi „hipster look".



Kíváncsi vagy az őszi és téli viselésére is?

Egyszerűen csak rétegezd harisnyanadrággal és csizmával. Egy fehér póló, blézer és egy rövid köpenystílusú kabáttal kész is az eszményi „hipster look".

Mivel kombináljam a farmer rövidnacit?



Na, ez az abszolút klasszikus alapdarab, időtlen és mindig divatos, és végtelen számban kombinálható. Viseld egy fehér inggel, egy begyűrt blúzzal, crop toppal vagy akár pólóval. Tényleg bármilyen felsővel párosíthatod, és soha nem kell attól tartanod, hogy mellényúlsz. Az egyik kedvenc outfitünk ezen a fronton egy vállakat szabadon hagyó fekete blúz betűrve, egy rövid farmernadrág és egy pár vékony bokapántos tűsarkú. Kiegészítőnek tökéletes egy kerek napszemüveg és egy fekete táska. Elragadó! Kíváncsi vagy milyen cipőt viselnek a farmer rövidnadrághoz a fashionisták ? Akkor klikkelj, és olvass!



Hogy hordjam munkába?



Próbálod elkerülni, hogy a lábadat mutogasd az irodában? Ne aggódj, egy combközépig érő, magas derekú változattal nem leszel kihívó. Dobj fel egy blézert a válladra, cipőügyileg pedig okvetlenül cicasarokban gondolkodj!



A chino a kedvenced?



Mivel a chino rövidnadrágok legtöbbször semleges színekben kaphatók, játsszuk le ezt a verziót is: kombináljuk őket egy fekete-fehér csíkos pólóval, hogy egy finomra hangolt összhatást kapjunk. A csavarhoz pedig válassz egy alacsonyabb sarkú vagy díszített szandált, amely gátat szab a megjelenés túlságosan elemi iskolás kaliberének. Ha egy feltűrt ujjú farmerkabátot is a dizájn szereplőjévé avanzsálsz, joggal várhatod az ajnározó pillantásokat.