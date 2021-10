Hiába a 40-es tábla, sokan eszetlenül száguldoznak a Magyarürögi úton

Száguldozó autókról panaszkodnak a pécsi Magyarürögi és az Abaligeti úton élők. A mindennapjaikat nehezíti, hogy a szűkös helyen szinte lehetetlen a parkolás, és a házak udvarból is balesetveszélyes kihajtani. A környéken lakik Réfi Gábor, egykori labdarúgó, aki lapunknak elmondta, az 50, illetve a 40 km/órás sebességkorlátozást az áthaladók többsége nem tartja be, ezért fizikai akadályt szeretnének. Megkerestük az önkormányzatot és a Magyar Közutat is.





Különösen a nyári hónapokban hatalmas a forgalom a Magyarürögi úton, illetve folytatásán, az Abaligeti úton, az említett részek ugyanis az Orfűre igyekvőkkel, illetve az onnan visszatérőkkel telik meg. Az „igyekvést" sajnos a legtöbb esetben szó szerint lehet érteni, hiába ugyanis a lakott terület és a keskeny aszfalt, az autósok egy jelentős része a megengedett legnagyobb sebességnél gyorsabban halad.

A Magyarürögi úton élő egykori labdarúgó, Réfi Gábor lapunk munkatársának elmondta, gondot jelent még, hogy az útszakaszon gyakorlatilag lehetetlen a parkolás, és a házak udvarából is csak balesetveszélyesen lehet kihajtani.

- Hiába van kint egy 40 km/órás sebességhatárt jelző tábla, sajnos a legtöbb autós ezt figyelmen kívül hagyja. Nem ritka, hogy körülbelül 80-90 km/órával száguldoznak a lakott területen belül - fogalmazott az egykori sportoló. - Az út mentén szinte lehetetlen a parkolás, illetve sok helyen a járda is hiányzik - tette hozzá.

A helyiek szerint például a Pécs helységjelző táblánál, az út közepén kiépített szigettel, vagy fix traffipax elhelyezésével érhető el, hogy megszűnjön a rendszeres száguldozás. Egy kicsit lejjebb, a Magyarürögi és a Szigeti út kereszteződésében pedig körforgalom kiépítésével tehetnék biztonságosabbá a közlekedést.

Az érintettek már megkeresték a pécsi önkormányzatot. A városháza lapunkat arról tájékoztatta, a panaszok a csapadékvíz elvezetéséről, a gyalogos közlekedési felület hiányáról és sebességtúllépésről szólnak. Mint megtudtuk, a csapadékvíz elvezetése kapcsán jelenleg is zajlanak a munkálatok.

A Magyarürögi és az Abaligeti utat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli. A társaságnál érdeklődésünkre közölték, a Fülemüle utca csatlakozását követően - a járda hiánya miatt, a gyalogosok biztonsága érdekében - 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Ezek a sebességhatárok „összhangban vannak az út hálózati szerepkörével és megfelelnek a közlekedésbiztonsági szempontoknak is".

Leszögezték, „a sebességcsökkentő bordák (fekvőrendőrök), a csillapított forgalmú övezetek szabályozási eszközei, ezeket országos közúton nem lehet alkalmazni". Tervezés alatt áll azonban az összekötő út Szigeti út és a Fábián Béla utca közötti csaknem három kilométeres szakaszának felújítása, amely várhatóan 2022-ben valósulhat meg. Ennek keretén belül új aszfalt kopóréteg épül a szakaszon és megújul a vízelvezetés is.