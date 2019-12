Hétfőig még válogathatunk a pécsi adventi kézműves vásárban – Videó!

Idén is ünnepi ékszerdobozzá vált a pécsi Széchenyi tér, ahol november 29-től várták programokkal és árukkal az érdeklődőket a IX. Adventi Kézműves és Mesevásárba. Hétfőn, december 23-án zárja be kapuit a vásár, de addig még szemezgethetünk a csodás portékák között, amik karácsonyi ajándéknak is alkalmasak.



Négy nappal a IX. Adventi Kézműves és Mesevásár vége előtt még sokan sétálgattak a bódéknál, ahol az árusok kínálták portékáikat. Idén is bőven volt választék, s a tavalyihoz képest alacsonyabbak voltak az árak is néhány helyen, például olcsóbban árulták a kerámiaedényeket, s a fából készült figurákat is.

Ízletes lekvárokat és mézeket is vehetünk még hétfőig, de aki bírja az erőset, többféle chilit is kipróbálhat, hátha az ünnepi ételekhez is passzol majd. A jól megszokott módon az étel-és italárusok is sokféle különlegességet és finomságot árulnak még, a gasztronómiaimádók biztosan jóllaknak a program végére.



Akinek még nem sikerült minden ajándékot beszereznie, érdemes szétnéznie a vásárban, a jópofa karácsonyi díszektől kezdve a kézzel készített ékszereken át a kézműves illatos szappanokig mindent megtalál.

Az alábbi videóban néhány árust megkértünk arra, hogy mutassák be portékáikat, hátha valaki jó ötletnek találja őket karácsonyi ajándéknak.















Ezen kívül a vásárban találhatók még saját készítésű szobrok, de fából készített tárgyakra is rábukkanhatnak. A fiúgyermekek például odavannak a fakardokért, itt biztosan találnak maguknak valót. A lányok pedig nézelődhetnek plüssök, babák, gyűrűk és nyakláncok között.

Kihagyhatatlan a nagy cukorválaszték a gyermekek számára, az asztalon kecsegtet a törökméz, a medvecukor, a különböző színes gumicukrok és sütik, ezeket hétfőig még mind beszerezhetik az érdeklődők.