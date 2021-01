Havazás, ónos eső, erős szél miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára szólóan

Télies nap vár ránk vasárnap: Baranya megyében már a reggeli órákban is sok helyen havazásra, havas esőre ébredtünk, s a nap során több hullámban további csapadék is várható, ami erős széllel is párosul. Mindezek miatt megyénkre szólóan is figyelmeztetést adtak ki.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az ország nagyobb részére kiterjedt csapadék jellemzően hó formájú, de délen, délkeleten eső, ónos eső is előfordul.

A hó és eső határa a hőmérséklet csökkenésével fokozatosan tovább araszol dél felé, de a déli, délkeleti határvidéken egész nap inkább a vegyes csapadékforma és az eső lehet a jellemző.

Az északi megyékben csak gyengébb intenzitású havazás várható, itt inkább csak lepelnyi hó lehet, míg máshol 2-5 cm, a Dél-Dunántúlon, Zalában, illetve esetleg a Dél-Alföldön helyenként 7-10 cm hó is hullhat.

Főként a reggeli, majd az esti órákban délen, délkeleten (Alföld déli része, Baranya, esetleg eleinte Tolna) ónos eső is valószínű helyenként pár tized milliméter, néhol 1 mm feletti mennyiségben.

Az élénkülő, erősödő északkeleti a Bakonyban, Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön helyenként kisebb hófúvást is eredményez.

Az intenzívebb csapadék zónája napközben fokozatosan a déli megyékre szorul vissza.



A hőmérséklet legmagasabb értéke nulla fok örül alakul vasárnap.