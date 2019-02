Harmincéves püspöki jubileumot ünnepelt Mayer Mihály és Várszegi Asztrik bencés szerzetes

Mayer Mihály szekszárdi plébánost és Várszegi Asztrik bencés szerzetest 1989. február 11-én Paskai László bíboros érsek Esztergomban püspökké szentelte. A Pécsi Egyházmegye hívei a Székesegyházban 2019. február 11-én 10.00 órakor kezdődő szentmisén emlékeztek meg a 30 éve történt eseményről.

A szentmisén Mayer Mihály áldozópappá szentelésének 55. évfordulójáért is hálát adtak, hiszen 1964. június 21-én szentelték pappá. Püspökké történő kinevezése előtt szekszárdi plébánosként szolgált, elmondása szerint négy, Pécsen szolgáló pap mellett ő az esélytelenebb jelölt volt. Teljesen váratlanul érintette a püspöki kinevezés.

„Akkor, a rendszerváltáskor senki sem tudta pontosan, hogy mi mindent kell tenni, csak azt tudtuk, hogy szolgálni kell a híveket. Most is úgy gondolom, hogy amikor nyugdíjasként tovább szolgálok, most éppen Kakasdon, akkor ez a papszentelésnek az egyik gyümölcse és a püspökszentelésnek szintén a mélyebb átélése a papokkal, püspökökkel, hívekkel együtt." - emlékezik vissza kinevezésére és szolgálatára Mayer Mihály. A jubileumi ünnep kapcsán pedig így nyilatkozott: „Nagy hálával vagyok az Úristen és az egyházmegye iránt, akiket szolgálhattam és akiket most is különböző alkalmakkor szolgálhatok és találkozhatom velük. Mindig örömet ad, megnyugvást és békességet."

Várszegi Asztrik bencés szerzetes életében nagy fordulatot jelentett a 30 évvel ezelőtti püspöki kinevezése. „Mi Mayer püspök úrral azóta testvéri kötelékben vagyunk, így örömmel jöttem. Tudniillik az akkori öt püspökből mi ketten élünk. Így ketten köszönjük meg Istennek ezt a 30 évet. Így, a 30 év elteltével boldogan mondhatom, hogy visszakerülve a szerzetesközösségembe még szabadabb szívvel tudok hálát adni azért, ami nem volt könnyű. Sosem gondoltam arra, hogy püspök leszek. Olyan értelemben, mint egy megyéspüspök nem is lehettem püspök, mert az én feladatom főapátként más volt. Küzdelmes 30 év van mögöttünk is. Én abban a bizodalomban szolgálom Istent és az egyházat, hogy az egyház él, a feltámadott Úr ma is erőt ad a híveknek és ebben a reményben adhatunk hálát az Istennek, hogy van jövőnk. A nehézségeken keresztül is át kell menni, ez hozzátartozik a keresztény és az emberi élethez." - fejtette ki a korábbi pannonhalmi főapát.

Udvardy György pécsi megyéspüspök megköszönte a két nyugalmazott püspök szolgálatát. Elmondta, köszöni, hogy vállalták a szolgálatot és a közösséget Krisztussal. Nem egyszerű és zavartalan időszakban váltak püspökké, ugyanis a rendszerváltás utáni évek az Egyháznak is sok kihívást jelentettek.

„Ebben a 30 esztendőben egészen bizonyos, hogy a keresztnek a terhe, a keresztnek a súlya érintette Mihály püspök atyát is és érintette Asztrik püspök atyát is. De mert Krisztushoz kötötték az életüket ezért a kereszt nem csak teher, nem csak korlát, nem csak veszteség, hanem számunkra Isten ereje és bölcsessége és az életnek a forrása. Így tekintünk a 30 év eredményeire, küzdelmeire és keresztjeire is és így adunk hálát Krisztus keresztjéért is, mert számunkra ez Krisztusnak az élete." - mondta Udvardy megyéspüspök.

A jubileumi ünnepség szeretetvendégséggel zárult a püspökség kocsiszínében, ahol a helyi és a távolról érkezett hívek az ünnepeltekkel személyesen is találkoztak.