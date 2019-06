Hajléktalant is kirabolt egy pécsi fiatalokból álló banda

A Pécsi Járásbíróság csütörtökön elrendelte három fiatalkorú pécsi fiú letartóztatását egy hónapra folytatólagosan, csoportosan elkövetett rablás bűntette és csoportosan elkövetett rablás bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a fiatalkorú gyanúsítottak egy hajléktalan férfitól, rövid időn belül - 2019. május 20. és 26. napja közötti időben, valamint 2019. június 3-án - fenyegetés hatására, ruházatában és egyéb holmijában kutatva, négy alkalommal vették el a nála lévő készpénzt, összesen 6.300 forintot.

A fiatalkorúak azzal is gyanúsíthatók, hogy 2019. június 3-án, ittas állapotban, őt körbe állva egy másik sértett férfitól is pénzt követeltek, majd testszerte ütötték és rugdosták, valamint hátizsákját is elvették, ezzel neki 7.000 forint kárt okoztak.

A kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekeményre tekintettel alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének, a sértettek befolyásolásával, megfélemlítésével veszélyeztetnék a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el.

A gyanúsítottak és védőik a bíróság határozatát tudomásul vették, letartóztatásukat javítóintézetben hajtják végre.