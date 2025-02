Ha megcsináljuk helyettük, nem jönnek a vízóra-leolvasók

A Tettye Forrásház Zrt. szerint az ügyfelek által régóta várt fejlesztést vezettek be: az idei évtől fényképes mérőállásküldéssel kiváltható a szolgáltató általi éves vízmérő-leolvasás. Ha az öt napos diktálási időszakban a társaság e-ügyfélszolgálatán keresztül, megfelelően dokumentálva beküldjük az adatot, nem kopogtat a leolvasó.

Az ügyfélbarát, időtakarékos újításhoz a víziközmű-szolgáltatás szabályozásának változása is kellett. Az évi legalább egyszeri leolvasás megvalósulása a felhasználók jogszabályban előírt kötelezettsége (és a lehető legpontosabb elszámolás miatt érdeke) is. Az új szabályozás azonban már lehetőséget biztosít a feltételeknek megfelelő, hiteles felhasználói adatküldésre és a beérkezett adatok alapján való számlázásra.

A TETTYE FORRÁSHÁZ szolgáltatási területén az ügyfelek a társaság elektronikus ügyfélszolgálatán keresztül rögzíthetik éves óraállásukat a vízmérőjükről készült - a mérőhely sértetlen szerelési zárait, elzáróit is bemutató - fotók feltöltésével. Az aktuális diktálási időszak a vízdíjszámlákon és a cég weboldalán is szerepel, de a társaság előzetesen e-mailben is értesíti ügyfeleit a közelgő időszakról.



Amennyiben a szolgáltató befogadta a beküldött, ellenőrzött adatot, az alapján készül el a felhasználó elszámoló számlája. Ha valamelyik feltétel nem teljesül, és sikertelen a mérőállás beküldés, szakemberük a leolvasási időszakban a korábbi gyakorlat szerint felkeresi az érintett felhasználási helyet.

2024-ben a társaság ellátási területén összesen 85.147 leolvasás valósult meg; a lakások, házak 4 százalékában maradt zárva az ajtó a leolvasók előtt, ahol hiteles adatot sem kapott a szolgáltató.

(Ilyen esetben becsült számla készül a háztartás előző évi átlagfogyasztása alapján és kötbér terheli a szerződésszegő felhasználót.)



A cég tettyeforrashaz.hu/ugyfelszolgalat oldalon elérhető elektronikus ügyfélszolgálata a mérőállásbeküldés mellett teljes körű, kényelmes ügyintézést biztosít a felhasználóknak vízügyeikhez.

A diktálási lehetőség a teljes mérősítésű és/vagy távleolvasható mérőkkel rendelkező társasházakfelhasználói számára nem áll rendelkezésre.