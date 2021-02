Gyerekdivat 2021-ben: milyen darabokért fognak a gyerekeink könyörögni?

Vannak, akik még emlékezhetnek az iskolai köpenyek sivár világára, és arra a két-három típusú ruhára, amit az előző generáció gyermekei hordhattak. Szerencsére ez ma már nem így van, őrületes változatosságra lelhetünk a gyerekruhákat árusító boltok polcain. Nagyjából már sikerült túllépni a kislányoknak rózsaszín és kisfiúknak kék sztereotípián, bár a babaruhák azért még tartják magukat ehhez a klasszikus szemléletmódhoz. Egy biztos, az igazi egyéniségeknek ma már sok lehetőségük van az öltözködéssel kifejezni magukat már kisgyerek korban. Nézzük csak meg, milyen ruhadarabokat kérnek majd szüleiktől a gyerekek 2021-ben!

Állatok mindenhol

Elmondhatjuk, hogy ezerrel dívik a dzsungelláz. Nem csak a ruhák terén, de a gyerekszoba trendekben is. Nagyon népszerűek a tigrises szőnyegek, a zsiráfos kiegészítők, az állatos tapéták, és a burjánzó növények a gyerekszobákban. Inkább kisfiúknál lelhetünk rá, bár akár egy kislánynak is tökéletes az ilyen környezet.



A kis felfedezők ruháján is tobzódnak az állatok.



Nem a nagy minták korát éljük, inkább sok apró minta van a ruhákon. És nem csak a konkrét állatokat találjuk a ruhákon, hanem a párducmintás, zebramintás, zsiráfmintás holmik is menők. Vagány kislányokon egész szetteket látunk párducmintás nacival és ugyanolyan fejpánttal, irtó cuki.



Tovább tartja magát az a cuki trend is, hogy a kapucnikon különböző állatok fülei libegnek. Kislánynak, kisfiúnak egyaránt nagyon édes látvány.



Fő a vagányság



Amikor már egy picit nagyobbacska a gyermekünk úgyis egyértelművé válik, hogy milyen az ő személyisége, és ez által öltöztetni is könnyebb lesz.



Ha például a kislányunk nem egy hercegnő típus, akkor felesleges ráerőltetni a cukibbnál cukibb rózsaszín tüll ruhácskákat, mert nem fogja magát jól érezni benne.

Szerencsére nagyon sok vagány ruhát találhatunk már kislányoknak is.



Kaphatók pici méretben farmerdzsekik és bőrdzsekik is. Nagyon divatos a vagány bakancs cicanadrággal, és különböző csillogós zoknikkal.

Kisfiúknál a legmenőbbek a bakancsok és mindenféle farmer. Nagy visszatérő a kertésznadrág.



Tartja magát még a terepminta, kislányoknak lányos színösszeállításban.



Mindezekért már nem kell drága design boltokat járnunk, vagy külföldről rendelnünk. A nagy áruházak is igyekeznek lépést tartani a trendekkel. A Pepco akciós újságban most kifejezetten kisfiúknak találunk trendi cuccokat igazán kedvező áron. De az F&F vagy a H&M oldalán is érdemes körbenézni.



Gyereknek is kiegészítőket



Gondolhatjuk, hogy nem praktikus az ilyesmi a folyton mozgó gyerekeknek, de azért már igazán ügyelnek rá, hogy úgy legyenek kitalálva, hogy a designon túl hordható darabok is legyenek.

● Kalapok

Mini úriembereknek tűnnek a kisfiúk a stílusosabbnál stílusosabb kalapokban, arról nem is beszélve, hogy nyáron nagyon hasznos viselet.

● Hózentróger

Nagy boldogság, hogy visszajött a divatba ez a klasszikus darab. A mi gyerekkorunkban kapható volt mindenféle mesefigurás változatban, aztán jó pár évre eltűnt. Idén újra tarthatja örökmozgó gyermekek nadrágjait ez a stílusos kiegészítő.

● Kendők, sálak

Nem csak kislányoknak valók, mindenféle állatos vagy szuperhősös formában a kisfiúk szettjének is méltó darabja lehet. Kislányoknak van mindenféle csillogós, gyöngyös, flitteres, és olyan is, amiket szinte el se tudunk képzelni. Egy egyszerű viseletet nagyon fel tudnak dobni.

Őrületes lábbelik

Már pár éve bejött az a trend, hogy a legnagyobb cipőmárkák megcsinálják a sztármodelljeiket a legkisebbeknek is . Így létezhet babáknak Converse tornacipő és Martens bakancs is. De mivel a kicsiknél még nagyon fontos, hogy megfelelően tartson a cipő, azért érdemesebb előnyben részesíteni a stílusossággal szemben a megfelelő kialakítást és az anyagot. Szerencsére nem feltétlenül kell a kettő között választani, csak körültekintően kell vásárolni.



Az utóbbi években nagy népszerűségnek örvendenek az egyedileg kézzel készített cuccok. Főleg a babák kis tipegőinek van nagy piaca. Mindenféle állatos cukiságokra lelhetünk. De megtalálhatjuk kedvenc szuperhőseink, vagy vagány csíkos, pöttyös, mintás változatait is. Csak óvatosan, ezeket gyorsan kinövik, ne vásároljuk túl magunkat!



Könnyű elveszni a csodás gyerekholmik világában. Nagyon fontos, hogy a saját ízlésünkkel szemben mindenképpen a gyerekünk személyiségét és igényeit tartsuk szem előtt. Ha ajándékba viszünk gyerekruhát másoknak, mindig érdeklődjünk előre, hogy mire van szükségük, és a gyerek mit szeret, így nem nyúlhatunk mellé. Legyen öröm az öltözködés kicsiknek, nagyoknak!