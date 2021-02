Garázdaság és lopás miatt is intézkedtek már a baranyai iskolaőrök – Örülnek a jelenlétüknek

Baranyában harmincegy köznevelési és oktatási intézményben teljesítenek szolgálatot az iskolaőrök, a munkájukkal kapcsolatos visszajelzések összességében pozitívak. Az egyenruhásoknak a bűnmegelőzési feladatok ellátása mellett összesen tizennyolc alkalommal kellett intézkedniük a megyében.



Tavaly szeptemberi tanévkezdés óta dolgoznak iskolaőrök a baranyai sulikban. A rendőrség állományába tartozó, speciális oktatásban részesült egyenruhások feladata elsősorban a bűnmegelőzés, az erőszak megakadályozása, de ha a helyzet úgy hozza, intézkedhetnek is. Erre a baranyai iskolaőrök esetében akadt is példa az elmúlt nagyjából fél év alatt.

Érdeklődésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság arról adott tájékoztatást, hogy az állományukba tartozó iskolaőrök a múlt év szeptember 1-je és idén február 15-e között összesen tizennyolc esetben intézkedtek. Mint megtudtuk, alapvetően verbális konfliktusok kezelésére volt szükség. Öt esetben pedig - két garázdaság, egy lopás gyanúja, valamint két egyéb szabálysértés miatt - rendőrségi eljárás is indult.Ugyan egyes, magukat függetlennek valló, ám valójában a balliberális holdudvarhoz tartozó szervezetek és személyek tavaly már-már hisztérikusan ellenezték az iskolaőri rendszer bevezetését, a mesterségesen gerjesztett félelmekből semmi sem igazolódott be. A rendőrség közölte, az első félév tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskolaőrök fogadtatása az intézményekben kedvező volt a pedagógusok és a diákok részéről is. Lapunk információi szerint összességében rendkívül pozitívak a visszajelzések.Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, a rendvédelmi szerv és az oktatási intézmények között folyamatos a kapcsolat, az iskolarendőrök pedig rendszeresen utánképzésen vesznek részt.Baranya megyében összesen harmincegy helyen dolgoznak iskolaőrök, a feladatokat alapvetően egy ember látja el intézményenként.



Képünk az iskolaőrök nyári képzésén készült.