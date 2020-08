Fürdőruhában sétálni az uszodában: Pásztory Dóra szerint ez is kihívás egy parasportoló számára

Néha kisfiától is tanul

Soha nem állt távol az oktatás Pásztory Dórától. De ez, most, valami más! Barnabás fia, hat és fél évesen, Angliában jár állami iskolába. Az anyuka pedig együtt gyűri a feladatokat a gyerkőccel. Néha még tanul is az utódtól, mert, a fiúcska néhány szempontból jobban elboldogul a számára cseppet sem idegen nyelvi környezetben, mint édesanyja. Érdekes helyzet, annyi bizonyos. De azért senki ne aggódjon, az utód kiválóan tud anyanyelvén is, ráadásul magyar meséket szoktak neki olvasni a szülei, elalvás előtt.