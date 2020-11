Folytatódik a Baranya Segít Program: a megye összes háziorvosához védőmaszkokat juttatnak el

Hatezer védőmaszkkal támogatják a koronavírus elleni küzdelmet, jelentette be csütörtökön Őri László, a megyei önkormányzat elnöke. Az ismét útja indított Baranya Segít Program révén minden baranyai háziorvos részére 20 darab ffp2-es minősítésű védőmaszkot juttatnak el.

A koronavírus-járvány első, tavaszi hulláma idején indította el a megyei önkormányzat a Baranya Segít Programot azzal a céllal, hogy a vírus ellen a frontvonalban küzdő pécsi, baranyai mentősöket, orvosokat támogassák.



Az érintettek akkor többek között vitaminokat, kávét, üdítőitalokat és védőfelszerelést kaptak.



A programot most, a járvány második, a tavaszinál jóval erősebb hullámában is folytatják, jelentette be Őri László csütörtökön, a Kertvárosi Rendelőintézet előtt tartott sajtótájékoztatóján.



- Minden baranyai háziorvos részére 20 darab ffp2-es minősítésű védőmaszkot juttatunk el, ami összesen mintegy hatezer darabot jelent - mondta a nemzeti oldal politikusa.



Hozzátette, először arra gondoltak, hogy csak a kisebb településeken dolgozó orvosok számára élnek ezzel a felajánlással, ám azt követően, hogy pécsi háziorvosoktól több, arról szól megkeresést is kaptak, hogy a fenntartó, a pécsi önkormányzat a tavaszi időszakban mindössze egyetlen maszkkal járult hozzá a védekezéshez, megváltoztatták a szándékukat.



- Ennek ismeretében úgy döntöttünk, hogy a Baranya Segít Program keretében az akciót kiterjesztjük a megyeszékhelyen dolgozó háziorvosok részére is.

Az adományt dr. Faludi Ágnes, Kertvárosban dolgozó háziorvos köszönte meg, aki úgy fogalmazott, múlt hónaptól ugrásszerűen megnőtt a koronavírusos betegek száma Pécsett is, ami azt jelenti, hogy a fertőződés veszélye is emelkedett.

- Éppen ezért egyáltalán nem mindegy sem a saját, sem a betegek szempontjából, hogy milyen védőfelszerelésben látjuk el a munkánkat - mondta dr. Faludi Ágnes.