Fáklyás felvonuláson álltak ki Pécsett az összetartozás mellett: lázadjunk az idiotizmus ellen!

Lázadjunk fel az abszurditás, az idiotizmus ellen, álljunk ki a keresztény, polgári értékek mellett, mondta Huth Gergely, a Pesti Srácok.hu főszerkesztője a Pécsi Polgári Közösség csütörtökön, a kettős állampolgárságról tartott, gyászos emlékű 2004-es népszavazás 15. évfordulóján tartott demonstrációján.

A hideg dacára is több százan gyűltek össze csütörtökön este a Dóm téren Pécsett, ahova a kettős állampolgárságról tartott népszavazás 15. évfordulóján szervezett demonstrációt és fáklyás felvonulást a Pécsi Polgári Közösség.



A megmozdulást Szenn Péter délvidéki református püspök beszéde nyitotta.



- Örömmel jöttem ma hozzátok, azzal az el nem múló tudtatta, hogy mi egyek vagyunk. Egyek vagyunk Krisztusban és a magyarságunkban. Akarnunk kell, hogy Istenhez tartozzunk, magyar ember máshoz nem is tartozhat.



A főtiszteletű úr hozzátette, ők tudják ott lent, a déli végeken, hogy meg kell állniuk, szilárdan és ki kell tartanunk. Rajtunk múlik, megszólal-e a következő generáció is magyarul.



- Lehet, hogy ezt itt sokan nem is értik, de ez talán nem is olyan nagy baj. A baj az lenne, ha senki nem értené, mekkora áldás magyarnak, magyar kereszténynek lenni - hangsúlyozta.



Kálmán Áron pécsi egyetemista ezt követően arról beszélt, hogy „kevés visszataszítóbb dolog van, mint amikor valaki tulajdon testvérei ellen szövetkezik. Még súlyosabb azonban, ha egy népet arra biztatnak, forduljon sajátja ellen. Tizenöt éve Gyurcsányék erre biztatta a magyarokat, hogy hagyják sorsukra külhonban rekedt testvéreinket. Ez történelmi bűntette volt az akkori miniszterelnöknek."



- Mi azonban nem azért gyűltünk össze, hogy a múlt sorstragédiáin búslakodjunk, hanem azért, hogy megmutassuk a magyarság oszthatatlanságát - jelentette ki.



Beszéde elhangzása után a tömeg elénekelte a Nélküled című számot, majd Huth Gergely, a Pesti Srácok.hu főszerkesztője azzal kezdte beszédét - utalva a balliberális sajtó egy cikkírójára -, hogy lám, a dal alatt itt senki sem ült le.



Huth Gergely kollegáját, Pilhál Istvánt idézte: „Éppen tizenöt éve történt. 2004. december 5. gyászos napja előtt ugyanazok az alávaló rongyemberek uszítottak külhoni véreink kedvezményes honosítása ellen, akik egy évtizedre rá már az afrikai, ázsiai agresszív honfoglalók betelepítését, a kerítés lebontását követelték „humanitárius" okokból. A vadidegenek jók voltak nekik, a magyarok nem. Gyurcsányék minden szava hazugság és méreg volt: azzal riogattak, hogy ha állampolgárságot kapnának a magyarok, százezrek települnének át, ami sok milliárdos terhet jelentene. „Ne fizessünk rá!" - hergeltek magyart a magyar ellen Szemkilövetőék, akiknek nemzetárulása Károlyi Mihályéval, Rákosiéval, Kádáréval vetekszik.



A csütörtöki nap egyik hírét - mely szerint a világon először született olyan gyermek, aki két nő testében is tartózkodott a fogantatása és a megszületése között, amit „megosztott anyaságnak" hívnak, s egy nőnemű párnál hajtottak végre először - kommentálva úgy fogalmazott:



- Mondjunk nemet az idiotizmusra, az abszurditásra! Olyan gyereket világra hozni, akit két anya hordott ki ugyanolyan idiotizmus, mint az, hogy olyan emberek kérik a hatalmat, akik a magyarságot kitaszítanák, s idegenekkel töltenék fel az országot. Az igazi lázadás az, hogyha kiállunk a kereszténység, a normalitás, a polgári értékek mellett. Ez egy olyan erős vonzerő, amit a legfiatalabbaknak is meg kell érteniük, akiket most egyszerre csábít a Momentum és Gyurcsány Ferenc borvirágos mosolya. Ha ezt meg tudjuk, értetni velük, akkor mellénk tudjuk állítani őket is.



A beszédek elhangzása után a résztvevők fáklyákat gyújtottak, s elsétáltak a Trianon-emlékműhöz, a Hunyadi utcába