Ezt nézze meg! Egy pécsi motoros a járdán kerülte ki a piros lámpát - Videó!

Felháborító szabálytalanságot rögzített nemrég egy autós fedélzeti kamerája Pécsett. A felvételen az látható, hogy egy robogós ahelyett, hogy megállna a piros jelzésnél, inkább felhajt a járdára, hogy folytathassa útját. A tapasztalatok szerint a motorosok egy része előszeretettel használja a járgányát azokon a részeken, ahol csak gyalogosok közlekedhetnének. Megkérdeztük ezzel kapcsolatban a rendőröket.



Az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett olvasóinktól, akik arról panaszkodtak szerkesztőségünknek, hogy Pécsett rendszeresen látni olyanokat, akik a járdán motoroznak - és itt most nem a kisgyerekekre és a műanyag játékokra kell gondolni. Mint a beszámolókból kiderült, nemcsak arról van szó, hogy a szabálytalankodók pár métert gurulnak, amíg le nem teszik a járművet, hanem „egyesek egyszerűen közútnak nézik a gyalogosoknak szánt részeket".











Nemrég felkerült egy megdöbbentő videó a közösségi oldalra. Egy pécsi autós fedélzeti kamerája azt rögzítette a Siklósi úton, a temetőhöz és a bevásárlóközponthoz közeli kereszteződésben, hogy egy motoros - ahelyett, hogy megállt volna a piros jelzésnél -, inkább felhajtott a járdára. Miután ott haladt egy darabig, visszakanyarodott az útra. Mivel rutinosan kerülte ki az „akadályt", talán nem számít rosszindulatnak, ha azt feltételezzük, nem először hajt végre ilyen balesetveszélyes manővert.

A témával kapcsolatban megkerestük a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságot. Érdeklődésünkre azt közölték, a tapasztalatok alapján Pécsett nem jellemző, hogy a motorkerékpárosok a járdán közlekednének. Ugyanakkor azt kérik, aki ilyen jogsértést észlel, tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon.

Akinek a járdán támad kedve motorozni, több tízezer forintos büntetést kaphat. Az intézkedő rendőr a szabálysértővel szemben figyelmeztetést alkalmazhat, 5 és 50 ezer forint közötti helyszíni bírságot szabhat ki, illetve szabálysértési feljelentést tehet, amelynek a végén akár 150 ezer forintot is be kell fizetnie az előírásokat megszegőnek. Mint azt a rendőrség közölte, „az eljárás alá vont személy a járművezetéstől akár 12 hónapig terjedő időszakra is eltiltható".