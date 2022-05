Engedély nélküli teljesítményfokozókkal bizniszeltek egy pécsi boltban

A Pécsi Járásbíróság hétfőn megtartott nyilvános tárgyaláson két vádlottat társtettesként elkövetett teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt - halmazati büntetésül - egy év hat hónap, végrehajtásában két évi próbaidőre felfüggesztett börtönre és 200.000-200.000 forint pénzbüntetésre ítélte, egyidejűleg előzetes mentesítésben részesítette őket.

A bíróság által megállapított tényállás lényege szerint az elsőrendű vádlott az általa üzemeltetett pécsi üzletben a legálisan is forgalmazható táplálékkiegészítők mellett 2021. február 26. napja és 2021. május 17. napja közötti időszakban Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, gyógyszernek minősülő készítményekkel is kereskedett.

Az elsőrendű vádlott a vevőkkel telefonon tartotta a kapcsolatot, a beszélgetések során megállapodott velük a magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerkészítmények típusában, mennyiségében és a vételárban, majd az elsőrendű vádlott által közölt időpontban a vevő a gyógyszerkészítményt személyesen átvette a pécsi üzletben, vagy azt az elsőrendű vádlott postai úton, illetve futárszolgálat útján kézbesítette a részére.

A forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerkészítményeket az elsőrendű vádlott ismeretlen forrásból, futárszolgálat útján szerezte be, továbbá azok beszerzésében közreműködött a másodrendű vádlott is, aki az üzletben értékesített készlet fogyásának függvényében, az elsőrendű vádlottal történt szóbeli egyeztetés alapján szerezte be az újabb mennyiségű, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerkészítményeket, és azokat a pécsi üzletben történő értékesítés céljából továbbította az elsőrendű vádlottnak.

Az elsőrendű vádlott pécsi üzletében, illetve a másodrendű vádlott lakásában 2021. május 17. napján foganatosított kutatás során lefoglalt, magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerkészítmények, illetve azok hazai megfelelői egyaránt vényköteles készítmények, a gyógyszer-készletük hatóanyagai tiltott teljesítményfokozó szubsztanciák, amelyek alkalmazása az esetlegesen fellépő mellék-, és nem várt hatások, továbbá gyógyszerkölcsönhatások miatt súlyos egészségügyi kockázatot hordoz.

A vádlottak a magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerkészítményeket ismeretlen forrásból beszerezték, és azokat rendszeres haszonszerzés végett az elsőrendű vádlott pécsi üzletében - pontosan meg nem határozható vásárlói kör számára - értékesítették.