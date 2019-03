Energiahatékonysági címet nyert a pécsi önkormányzat

A pécsi önkormányzat elnyerte az energiahatékony önkormányzat címet a Magyar Innováció és Hatékonyság NKft. Virtuális Erőmű Programjának pályázatán. A köztársasági elnök fővédnökölt program díját szerdán adták át.

Páva Zsolt polgármester a cím elnyerése kapcsán úgy fogalmazott, Pécs az utóbbi tíz esztendőben minden egyes intézménykorszerűsítés, -felújítás vagy új létesítmények építésekor kiemelt figyelmet fordított az energiatakarékosságra. Példaként felidézte: a pécsi bölcsődékben, óvodákban, iskolákban és egészségügyi intézményekben összességében mintegy 10 milliárdos modernizáció zajlott le, s minden egyes projektnél jelentős energiamegtakarítást eredményeztek a munkálatok.

Utalt arra, hogy Pécsett épült meg több mint 4 milliárd forint értékben az ország egyik legnagyobb napelemparkja, a város szennyvíztisztító telepét teljes egészében egy biogáz erőmű látja el villamos energiával, s hamarosan megindul a e-busz program is a városban.

Reményét fejezte ki, hogy - ahogy az elmúlt években eddig is - úgy a város gazdasági szereplői is továbbra is kiemelten kezelik az energiahatákonyság növelését tervezett és futó beruházásaik esetében.

Mint az a program honlapjának tájékoztatójából kiderül, energiahatékony önkormányzat címet azok az önkormányzatok kaphattak, amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek.

Az Európai Unió által a három legjobb fenntartható fejlődési témájú energiahatékonysági program egyikének nyilvánított Virtuális Erőmű Program ötletgazdája és működtetője a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. A társaság 2011 óta a hazai zöld gazdasági szakmapolitikai stratégiaalkotás meghatározó szereplője. A Virtuális Erőmű Program célja, hogy a partnerek energia- és CO2 megtakarításait pályázatain keresztül összegyűjtse, bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza.

A program keretében meghirdetett felhíváshoz sikerrel csatlakozott a pécsi önkormányzat, ennek köszönhető a díj elnyerése.