Elszálltak az élelmiszer árak - Mit tegyünk ilyenkor?

A koronavírus járvány miatt régóta nem látott válság köszöntött a világra. Ennek nagyon sok negatív hozadéka volt és van. Sok vállalkozás bezárta kapuit, sokan kerültek kilátástalan helyzetbe, és szinte mindenkinek megváltozott az élete. Most nehezebbek a mindennapok. A gazdaság visszaesésével a piacnak valahogy kompenzálnia kell, így az árak bizonyos szegmensekben megemelkedtek. Ilyen például az élelmiszerpiac, ahol nagy mértékű drágulás tapasztalható sajnos. Ez megnehezíti az átlagemberek életét. Összeszedtünk néhány tippet, hogyan lavírozzunk ebben a helyzetben.

- Szezonális étkezés

Nagyanyáink még jól tudták, hogy azokat a dolgokat egyék, amik az aktuális időszakban

teremnek. És ettől nem voltak sem egészségtelenebbek, sem boldogtalanabbak, jól

kialakított rendszer volt. Mára már mi el lettünk kényeztetve, mert a boltok kínálatában

egész évben bármi megtalálható. Azonban kapható akármi, az árak nem ugyanolyanok

egész évben. Akkor a legolcsóbb egy dolog, amikor bőség van belőle, esetünkben amikor éppen megterem. Vagyis a szezonális élelmiszerekkel járunk a legjobban.



Több előnye is van ennek a fajta étkezésnek a pénztárcabarát mivoltán kívül. Például ha

idény zöldséget vagy gyümölcsöt veszünk, nagy valószínűséggel a helyi termelőket

támogatjuk. Sőt, ha mindezt piacon, őstermelőtől tesszük, akkor nagy valószínűséggel

káros anyagoktól mentes, természetes módszerekkel termesztett élelmiszerhez jutunk, ami az egészség szempontjából sem mindegy.



Ha télen is ragaszkodnánk a nyári gyümölcsökhöz, akkor azzal azt támogatnánk, hogy

több száz vagy ezer kilométerről szállítsák ide ezeket a finomságokat, károsítva ezzel a

környezetet, és rontva az élelmiszerek minőségét is.

Szóval mindenképpen érdemes áttérni erre a szemléletmódra, meglátjuk, hogy sok pénzt meg tudunk így takarítani.



- Tudatos vásárlás



Az utóbbi években már szinte szállóigévé vált ez a „tudatos" szó, De mit is jelent ez a

valóságban. Valójában nem bonyolult dolog, a lényege az, hogy tájékozódunk mielőtt

megveszünk valamit. Felmérjük az árakat, a lehetőségeket, a minőségi különbségeket.

Mindemellett tisztában vagyunk a jogainkkal mint vásárló, és élünk is velük.



A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem megyünk be csak úgy egy éppen utunkba eső

boltba, hogy vegyünk valamit, amiből majd készítünk valamit. És nem bóklászunk

céltalanul a boltokban, a legszebb csomagolású árut levéve a polcról, vagy a

legfényesebb gyümölcsöt az állványról. Előre gondolkodunk. Szerencsések vagyunk, mert mindehhez már nem kell papír alapú akciós katalógusok halmait átlapoznunk, amik be sem férnek a postaládánkba, és szanaszét hevernek mindenhol. Ugyanis online is

megtehetjük mindezt.



Első lépésként döntsük el, hogy mit szeretnénk enni az elkövetkező napokban, és

gondosan írjuk fel, ezekhez mire van szükségünk. Majd keressünk fel egy online akciós

katalógusokat gyűjtő oldalt. Ilyen a Kimbino.hu, ahol kiválasztjuk például a Penny újságot és megnézzük, hogy mik az aktuális akciók.

A Lidl, Spar és sok másik üzlet ajánlatait is megtekinthetjük. Összevetjük a vásárlási listánkkal, és azokat a dolgokat vesszük majd itt meg célirányosan, amiket kedvező árúnak ítélünk.



Kis plusz idő ráfordítással így jócskán kímélhetjük a pénztárcánkat, megéri.



- Minden felhasználása



Mint már korábban is említettük, el vagyunk kényeztetve. Bár szerencsére a gasztrokultúra új reneszánszát éli hazánkban is, és a tévében is egyre több a főzést népszerűsítő műsor.



Azért is jó ez, mert bár rengeteg a boltok polcain lévő készétel, és házhoz is egy perc alatt rendelhetünk bármit, az emberek azért talán újra kezdenek visszatérni a főzés örömeihez.

De ahhoz, hogy ez valóban gazdaságos is legyen, ezt is tudatosan kell művelni.

Például ne féljünk fagyasztani. Szinte minden készétel alkalmas rá, hogy a mélyhűtőben

várjon a sorsára. Ha valami nem fogyott el, ne dobjuk ki. Tegyünk megfelelő edénybe,

majd be a fagyasztóba.



Nem csak a készételekre vonatkozik ez, hanem az alapanyagokra is. Ha a nyáron vásárolt friss borsót kicsit csak éppen hogy forró vízbe tesszük, és így be a fagyasztóba, télen is zsenge borsóból főzhetünk levest.



De azokra a dolgokra is érdemes odafigyelni, amit kidobnánk. A zöldségek megpucolt

héjából remek alaplevet készíthetünk. Csak egyszerűen dobjuk a fazékba, és főzzük

sokáig, szűrjük le, a hűtőben sokáig eláll, mártásokhoz levesekhez, húsokhoz kiváló.

Járjunk utána, hogy a zöldségek, gyümölcsök és húsok részei mire használhatóak még,

azokon kívül, amiket ismerünk, így rengeteg új fogást tudunk készíteni azokból a

dolgokból, amiket eddig egyszerűen kidobtunk.







Nehéz idők ezek, de szerencsére mindenre vannak praktikák. Most ez egy olyan időszak,

amikor az ilyen dolgokra jobban oda kell figyelnünk. Nem tudni milyen idők jönnek, jobb ha ezeket minél jobban elsajátítjuk. Közben pedig reménykedjünk a legjobbakban.