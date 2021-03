Előkelő helyre futott be a Pécsi Tudományegyetem a most elkészített nemzetközi rangsorban

Az előkelő 155. helyre rangsorolták a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a londoni központú, tekintélyes Times Higher Education (THE) közel ötven fejlődő ország felsőoktatási intézményeit összevető nemzetközi rangsorban. A PTE ezzel a helyezésével - csakúgy, mint a korábbi évek azonos tematikájú rangsorában - a legjobb magyar vidéki egyetem lett.

A Pécsi Tudományegyetem bekerült a Times Higher Education „Emerging Economies Rankings" elnevezésű rangsorába, és így egyike lett a 48 országból rangsorolt, több mint hatszáz legjobb intézménynek.

A „fejlődő gazdaságként" osztályozott országokból kerültek ki a megversenyeztetett intézmények, és összesen 606 egyetem adatait vették figyelembe a végső sorrend kialakításánál.

Így tehát elmondható, hogy a lista első negyedében található a pécsi egyetem, méghozzá a legjobb magyar vidéki felsőoktatási intézményként ebben a rangsorban, és csak a Semmelweis (64.), valamint az ELTE (147.) előzi meg a PTE-t a hazai egyetemek közül.



A rangsor ugyanazt a 13 teljesítménymutatót veszi figyelembe, mint a THE világrangsora. Vizsgálják az egyes egyetemi erősségeket a fő tevékenységi körökben: oktatás, kutatás, tudástranszfer és a nemzetközi megjelenés, „láthatóság".



- „Tavalyhoz képest több mint 20 pozíciót javított egyetemünk ebben a rangsorban." - tájékoztatott Miseta Attila, a PTE rektora. „Ha ehhez még azt is hozzáteszem, hogy néhány év alatt megduplázódott a rangsorban szereplő egyetemek száma, az még inkább emeli ennek az eredménynek az értékét. Szintén büszkeségre ad okot, hogy az oktatás kategóriájában a PTE lett a legerősebb magyar egyetem. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy innen is feljebb tudunk lépni, és mindent meg is fogunk tenni azért, hogy ezt a célkitűzésünket elérjük." - hangsúlyozta az intézmény rektora.