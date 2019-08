Ellopták egy siklósi nő táskáját, visszaszerezték a zsaruk

Levélben köszönte meg a sértett a Siklósi Rendőrkapitányság gyors és eredményes munkavégzését.

Egy hölgy tett bejelentést 2019. július 14-én délelőtt a rendőrségen arról, hogy előző éjszaka az egyik villányi vendéglátóhelyen ellopták az asztalnál őrizetlenül hagyott táskáját, amelyben személyes okmányain és bankkártyáján kívül több mint százezer forint is volt.

A vendéglátóhely kamerafelvételei alapján kiderült, hogy a táskát valaki felvette és magával vitte. A rendőrök beazonosították, és még aznap elfogták a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, egy 17 éves siklósi fiút.

A fiatalkorút kihallgatták gyanúsítottként, amelynek során részletes, beismerő vallomást tett. Ellene lopás miatt nyomozott a Siklósi Rendőrkapitányság, majd az ügy vizsgálatát 2019. július 25-én befejezték, és a keletkezett iratokat átadták az ügyészségnek.

A rendőrök az ellopott táskát a benne lévő értékekkel együtt lefoglalták, majd visszaadták a sértettnek, aki ezt követően levélben köszönte meg a siklósi rendőrök gyors és eredményes intézkedését.

„Tisztelt Dr. Gulyás Zsolt rendőr ezredes megyei rendőrfőkapitány,

köszönetem szeretném kifejezni személy szerint Takács Olívia r. ftőrm. valamint Tóparti Attila villányi körzeti megbízottnak illetve az egész Siklósi rendőrkapitányság dolgozóinak, akik ügyemben"... „sikeresen eljártak. Eszméletlen gyorsan, hatékonyan tették a dolgukat, profi csapatmunka volt. Mindent maradéktalanul visszakaptam, még a pénzt is, amire bevallom őszintén nem láttam sok esélyt. Megkaptam a két "kamerával megfigyelt terület" táblát ami arra sarkal, hogy az otthonom köré is felszereljek kamerákat, mivel az én ügyemben is ez volt a célravezető.

Még egyszer nagyon köszönöm az érintetteknek, nem lehetek elég hálás!"