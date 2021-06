Elindult a jegyértékesítés a Pécsi Nyári Színház előadásaira

2021-ben 10 előadással várják a felhőtlen kikapcsolódásra vágyó közönséget a Káptalan Kertben

július 18. és augusztus 16. között

„Reményeink szerint ez a nyár már majdnem olyan lesz, mint régen. A Káptalan Kertben már zajlanak a könnyűzenei koncertek és örömmel mondhatom, júliusban mi is megnyitunk. Idén hét társulat, összesen 10 előadással érkezik a Káptalan Utcai Szabadtéri Színpadra. Örülünk a nyitás lehetőségének és köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatást, mely lehetővé tette az idei program megvalósítását. Annak különösen örülök, hogy a hat vendégtársulat mellett, a Nyári Színház évtizedes hagyományait idézve, a Pécsi Nemzeti Színház egy vadonatúj produkcióval érkezik a Káptalan Utcai Szabadtéri Színpadra: A miniszter félrelép c. bohózatot négy alkalommal is eljátsszuk.



A Pécsi Nyári Színházban 2021-ben fellép a Bánfalvy Stúdió (Páratlan páros), a L'art pour l'art Társulat (Ember a falvédőről), a kaposvári Csiky Gergely Színház (Furcsa pár), a Pesti Művész Színház (Imádok férjhez menni), a Gergely Theáter (Ami késik, nem múlik), a Rátonyi Róbert Színház (Cigányszerelem) és a Pécsi Nemzeti Színház (A miniszter félrelép).



Számítunk törzsközönségünkre, a fellépő művészekkel együtt nagyon várjuk az újabb találkozást! A pécsi nyári színházi esték felfokozott hangulata semmihez sem hasonlítható... Egy kis kikapcsolódás most mindannyiunkra ráfér!" - mondta el Vidákovics Szláven, a Pécsi Nyári Színház művészeti vezetője.



További részletek: a pecsinyariszinhaz.hu oldalon



Fontos információ: a jelenleg érvényben lévő szabályozásnak megfelelően a Pécsi Nyári Színház előadásai kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkezők, és a felügyeletük alatt lévő 18. életévüket be nem töltött kiskorú személyek számára látogathatók.