Elektromos autókkal is bővült a katasztrófavédelem baranyai járműflottája

Több mint hárommilliárd forint értékben adtak át katasztrófavédelmi feladatokhoz szükséges járműveket december 20-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az összesen nyolcvanhárom, különböző rendeltetésű gépkocsiból négy jármű került Baranya megyébe. Egy kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egységgel, egy szimplafülkés erdőtüzes vízszállítóval és két elektromos autóval bővült a gépjárműpark.

Az ünnepélyes átadáson dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott köszöntőt.

A tábornok beszéde elején leszögezte, hogy a katasztrófavédelem öt éve elkezdett technikai fejlesztései most egy újabb mérföldkőhöz érkeztek. Emlékeztetett arra, hogy a 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében végrehajtott gépjárműfecskendő-beszerzés lezárult, ennek eredményeként már száznyolc korszerű tűzoltógépjármű szolgál a tűzoltóságokon.

Góra Zoltán beszélt arról is, hogy a járműpark fejlesztése folytatódik, és európai uniós források felhasználásával a katasztrófavédelem vízszállítókat szerez be: a most átadott tizenkettővel együtt 2019-ig összesen tizenhat vízszállító kerül új gazdához.

A főigazgató szót ejtett a cserefelépítménnyel ellátott konténerszállítókról éppúgy, mint a magasból mentő gépjárművekről, valamint az úgynevezett kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egységekről.

Góra Zoltán elmondta azt is, a katasztrófavédelem az elektromobilitás elterjesztésének jegyében központi forrás felhasználásával több mint félszáz elektromos járművet szerzett be, amelyek a hatósági és ellenőrzési feladatokat fogják támogatni.



A beszédet követően a főigazgató átadta az indítókulcsokat és az emléklapokat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok vezetőinek, majd a rendezvény résztvevői végigjárták a BM OKF épülete előtt felsorakoztatott járműveket.

A december huszadiki ünnepségen tíz kritikusinfrastruktúra-bevetési egységet, tizenkét szimpla- és egy duplafülkés erdőtüzes vízszállítót, három erdőtüzes cserefelépítménnyel ellátott konténerszállítót, két harminckét méteres és egy negyvenkét méteres mentési magasságú magasból mentőt, valamint ötvennégy elektromos autót adtak át.