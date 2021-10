Éjszakánként járja a pécsi utcákat a diszpécserből lett taxis, Becze Zsuzsanna

A térkép a fejében van, évtizedek óta vezet autót. Beszél angolul, emellett tanult pszichológiát is. Ezeknek természetesen rendszeresen a hasznát veszi, miközben a pécsi éjszakában taxizik. Nő létére Becze Zsuzsanna minden aggódás nélkül dolgozik ott, ahol néha a férfiaknak is meggyűlik a bajuk az utasokkal. Eddigi életében mindent csak addig tett, amíg örömét lelte benne. Néha úgy érzi, a sorsa - tőle függetlenül - meg van írva. Amibe beletörődött, bár nem hagyja magát elsodorni.

- Sok hölgy azért nem szerez gyakorlatot a gépkocsivezetésben, mert a férje, párja nem engedi oda a kormányhoz - állapította meg határozottan, de mosollyal a szája szegletében Becze Zsuzsanna. - Ez pedig maga az ördögi kör. Aki nem ül a vezetőülésben, annak nem lesz meg a tapasztalata. Minden másnap kevés. Rengeteg példa alapján állíthatom, kizárólag karácsony, meg húsvét második napján sehová sem lehet eljutni a közlekedés világában.



- Taxisként vezet. Ettől a férfiak nem hökkenek meg?



- Egyszer egy utasom azt monda, azért ült be hozzám, mert nő még soha nem vitte haza. Mondtam neki, itt az idő. vágjunk bele! Értettem a viccet, neki is tetszett a dolog.



- Évtizedekig egy másik fotelben ült, ami szintén nem lehetett könnyű, bár más képességeket feltételezett.



- Irányítóként sok-sok embernek szerveztem a munkáját, hosszú időn keresztül. Napi 12 órában nem volt könnyű koncentrálni. Úgy döntöttem két éve, kipróbálom a szakma másik oldalát is. Ami azért annyira nem volt nehéz, mert a várost elég jól ismertem már emlékezetből, meg a gyakorlatból egyaránt.

Névjegy Az 1968-as, pécsi születésű Becze Zsuzsanna a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Főiskolán szerzett óvodapedagógusi diplomát. Egy évtizednél hosszabb ideig foglalkozott gyermekekkel, ám már nem bírta fizikai erővel. Egy felnőtt fiú édesanyja, napjainkban állandó éjszakásként a város utcáit járja, személyszállító vállalkozóként, az Euró 900 Taxi Pécs csapatában.



- Téves irányok, helytelen utak léteznek?



- Hogyne, akad ilyen bőséggel. Egyszer egy külföldi diák csak annyit mondott angolul, hogy a Miklós utcába akar menni. Mikor megérkeztünk, értetlenül nézett rám, majd mutogatta a telefonját. Valóban, a Ybl Miklós út máshol volt. Ezen nevettünk egyet, majd folytattuk az utunkat. Máskor meg akadna rövidebb útvonal, de egy-egy tábla annak gátat szabhat. Olyankor szoktam javasolni, tessék kiszállni, gyalogolni, mert mi arra nem mehetünk. Az ilyen kedves tanácsok szoktak hatni.



- Este nehezebb az élet, mint napfénynél?



- Kevesen vállalják a feladatot, de én szeretek haladni. Az éjszakai kisebb forgalom erre lehetőségeket biztosít. Nyilván, fokozott figyelemmel kell lennem, nehogy egy fa mögül valaki kilépjen elém, esetleg ittas állapotban. De a legkisebb félelem sem bujkál bennem, amikor elindulok. Eddig humorral, szép beszéddel mindent el lehetett érni. Rájöttem, életemben a legfontosabb a pszichológia volt, amit valaha tanultam.



- Kiszámítható a napi pénzügyi pörgés?



- Gondolkodtam ezen, de nem jutottam megoldásra. A rendezvények utáni megrendeléseket, az esőket, havazásokat, meg a szilveszteri forgatagot most hagyjuk! Néha csak állok, várok, máskor meg majdnem mindenki utazni szeretne valahová. Nem találtam meg a titok nyitját.



- Divat még a borravaló a szakmában?



- Egyre kevésbe, bár nem lehet kizárni. De már létezik a bankkártyás fizetés is, tehát alaposan átalakultak a feltételek. A rádiózás is kiszorulóban van, ma már a számítógépes néma küldés a jellemző. Ez sokkal diszkrétebb, nekünk is alkalmazkodnunk kell a legújabb kihívásokhoz.



- Visszamenne még diszpécsernek?



- Erre egyértelműen nem tudok válaszolni, de ma úgy érzem, jól választottam, amikor másba fogtam.