Egyre több a baleset a pécsi zebrákon – Jobban kellene figyelnie autósnak, gyalogosnak is

Az elmúlt napokban több baleset is történt kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken Pécsett. Sajnos az egyik áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A rendőrség több akciót is szervez a megelőzés érdekében, ám így is emelkedő a tendencia. Óvatosság, körültekintés - ezek betartásával javulhatna a helyzet.



Személyautóval elütöttek egy nőt hétfőn hajnalban az Üszögi út és Koksz utca kereszteződésében, az áldozat a helyszínen meghalt - szólt a tragikus hír a napokban. Ugyanezen a hétfőn a város egy másik pontján, az Alkotmány utcában egy idős hölgyet gázoltak el egy járművel.

Sajnos nem számítanak ritkaságnak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken történő balesetek Pécsett. Érdeklődésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, e tekintetben enyhén emelkedő tendencia figyelhető meg. Ami a konkrétumokat illeti, a pécsi zebrákon 2020-ban tizenhat, míg az idei évben szeptember 21-ig tizenhét gyalogoselütés történt.

Lámpákat osztanak Pécsett is számos kampány indult a közlekedők biztonsága érdekében. Felhívják a figyelmet többek közt a láthatóság fontosságára, amelynek érdekében a kampány keretében például mellényt és lámpaszettet is osztanak a rendőrök. A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a gyalogosok védelmében több helyszínen festett fel figyelemfelhívó piktogramokat. A rendőrök a sulikba is elmennek, a "Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!" közlekedésbiztonsági program keretében interaktívan, egymásra épülő jelleggel oktatják az általános iskolás tanulókat.

A rendőröktől megtudtuk, általánosságban elmondható, hogy az ilyen jellegű balesetek „a gyalogosok vagy a gépjárművezetők figyelmetlenségéből adódóan következnek be". Pedig a KRESZ előírja, hogy ezeken a helyeken a járművezetőknek elsőbbséget kell adniuk a gyalogosoknak.



Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az autósok óvatosan és körültekintően vezessenek. A türelem hasznos erény, különösen az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben.



Az óvatosságról szóló jó tanácsok persze nemcsak a járművezetőkre, hanem a gyalogosokra is vonatkoznak, hiszen az előírások rájuk nézve is kötelező érvényűek. A tapasztalatok szerint a telefonjaikkal babrálók hirtelen, körültekintés nélkül lépnek az úttestre. Hiába van azonban a zebrán elsőbbségük, még nem biztos, hogy az arra közlekedő járművek észlelték őket, és meg is adják azt. Tovább nehezíti a helyzetet, ha a gyalogosok nem feltűnő, kirívó, hanem szürke, sötét ruházatot viselnek.