Egyórásra nőhet a várakozási idő az udvari átkelőnél

Hétvégén több határátkelőhelyen is élénkebb forgalom várható az ünnepek közeledte miatt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a rendőrségi honlapon.

A közlemény szerint Csongrád megyében a röszkei autópálya-határátkelőhelyen péntektől vasárnapig a ki- és belépő irányban a teherautóknál akár háromórás, a buszok esetében 30-120, a személyautóknál 30-60 perces várakozás alakulhat ki. A személyforgalomnál hétköznapokon is mindkét irányban akár egyórás várakozás lehet.

Tiszasziget, Ásotthalom és Röszke közúti határátkelőhelyeken péntek-vasárnap a délutáni órákban a munkából és az iskolákból hazatérő, illetve oda utazók miatt jelentősebb forgalom alakulhat ki, a határátkelőhely zárását megelőzően pedig akár egyórás várakozással is lehet számolni a személyforgalomban.

Csanádpalota-nadlac autópálya határátkelőhelyen főként belépő irányban akár négy órát is várakzniuk kell majd a tehergépjárművekkel közlekedőnek.

A személyforgalomban vasárnap belépő irányban, a buszforgalomban egész hétvégén mindkét irányban 30-60 perces várakozással kell számolni.



A nagylaki közúti határátkelőhelyen a teherautók esetén - elsősorban belépő irányban - pedig szintén 30-60 perces várakozásra kell számítani.



Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a beregsurányi közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban - főleg belépő irányban - a hét minden napján már a hajnali óráktól számolhatnak az utazók 60-90 perc várakozással, ezért a rendőrség a 7 és 19 óra között üzemelő Barabási közúti határátkelőhelyet javasolja a belépésre. Kilépő irányban az időszakosan megnövekvő forgalom miatt elsősorban a délutáni és esti órákban alakulhat ki 30-60 perc várakozás.



A záhonyi közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban belépő irányban a hét minden napján 30-90 perc várakozásra kell számítani. Csütörtökön a délutáni óráktól hétfőig a megnövekvő forgalom miatt a várakozás időszakosan akár két óra is lehet. A teherforgalomban a várakozás mindkét irányban elérheti a 60-120 percet.

Csengersimánál a kilépő irányban pénteken déltől estig alakulhat ki jelentősebb forgalom, amely miatt akár egyórás várakozás is előfordulhat. Hétvégén a belépő irányban szintén 60 perc várakozásra kell számítani. Ott a belépő teherforgalomban a kamionstop időszakát követően alakulhat ki 30-120 perc várakozás.



Vállaj közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban a hétvégi időszakban reggeltől kora délutánig és vasárnap a belépő irányban 30-60 perc várakozás is kialakulhat.



Tiszabecs közúti határátkelőhelyen a személyforgalom tekintetében főként belépő irányban hétközben a délelőtti óráktól alakulhat ki esetenként 30-60, de akár kétórás várakozás is.



Barabás és Lónya közúti határátkelőhelyen pedig elsősorban a határátkelőhelyek zárását megelőző időszakban ki- és belépő irányban is meghaladhatja a 60 percet a várakozás.



Bács-Kiskun megyében a tompai közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban kilépő irányban péntek késő estig és szombat délelőtt, belépő irányban pedig vasárnap az esti órákig 30-60 perces várakozással lehet számolni. A teherforgalomban a várakozás akár 60-180 perc is lehet. Bácsalmás és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhelyen pedig hétvégén a nyitást követő és a zárást megelőző időszakban a ki- és belépő irányban is elérheti a várakozás a 30-60 percet.



A Baranya megyei Udvar közúti határátkelőhelyen személyforgalomban hétvégén főleg a belépő oldalon akár egyórás, a teherforgalomban a hétvége előtti és utáni napokban mindkét irányban akár másfél órás várakozás is kialakulhat.



Békés megyében Gyula közúti határátkelőhelyen kell akár egy órát meghaladó várakozással számolni a belépő tehergépjárművek esetén.



A Hajdú-Bihar megyei Ártánd közúti határátkelőhelyen pedig péntektől szombat estig és vasárnap a késő esti óráktól csütörtök estig ki- és belépő irányban akár másfél óra várakozás is kialakulhat a tehergépjárművek tekintetében - írták.



Tájékoztatást adtak arról is, hogy Ausztria a schengeni belső határokon átvezető utakon 2016. április 25-től gyakoribb ellenőrzést végzet, ezért több volt határátkelőhelyen, határon átvezető úton, elsősorban Hegyeshalom, Sopron, Kópháza, Fertőd térségében Ausztria felé eseti jelleggel torlódás alakulhat ki, ahol a várakozás akár a 30-60 percet is elérheti.



A közlemény szerint várhatóan az év végéig az áruszállítást végző gépjárművek egyre növekvő forgalmára kell számítani. Az adventi időszakban az elmúlt évek tapasztalatai szerint a hétvégéken megnő a határmenti, úgynevezett bevásárló turizmus miatt átlépő személyek száma is, ezért szombaton és vasárnap napközben is élénkebb forgalommal lehet számolni a közúti határátkelőhelyeken.



Az utazóknak célszerű alaposabban felkészülni az utazásra, elindulás előtt tájékozódni a szomszédos országok hóviszonyairól, időjárásáról, valamint szükség szerint gondoskodni a téli autózáshoz szükséges felszerelésről (hólánc, meleg folyadék, takaró) - hívták fel a figyelmet.