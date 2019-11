Egymás torkának estek a balliberálosok Pécsett - Nyőgéri lemondatását követelik

Áll a bál a pécsi balliberálisok körében: a korábbi pécsi tüntetések egyik szervezője, Heindl Péter a Facebookon demonstrációt helyezett kilátásba, amennyiben nem mondatják le Nyőgéri Lajost, a gazdasági bizottság "kompromittálódott"elnökét.

"Kedves Péterffy polgármester úr, kedves pécsi önkormányzati képviselők! Azért támogattunk Benneteket, mert rendszerváltást akarunk! Az umbuldák eltűrésével nemcsak a magatok hitelét rontjátok, hanem minden civil aktivistáét, valamennyi polgártársunkét, aki az orbáni önkény ellen, a NER megbukásáért küzd!

Ha nem mondatjátok le a kompromittálódott Nyőgéri Lajost a Gazdasági Bizottság éléről, újra civil tüntetés lesz a Széchenyi téren!" - írta Heindl Péter.

Korábban a pécsi Fidesz-frakció is Nyőgéri lemondását követelte cégügyei miatt.



"Tisztelt Polgármester Úr!



A FIDESZ Frakció tudomást szerzett arról a tényről, hogy kényszertörléssel illetve felszámolás útján szüntettek meg három olyan gazdasági társaságot is az elmúlt időszakban, amelyben Nyőgéri Lajos a Mindenki Pécsért Egyesület által delegált MSZP-s képviselő volt cégvezető, illetve tulajdonos, vagy résztulajdonos.



Emiatt helyénvalónak tartja a pécsi FIDESZ Frakció azt a kérdést, hogy Polgármester Úr szerint az eltiltás ismeretében megfelelő és alkalmas személy-e Nyőgéri Lajos a Közgyűlés gazdasági bizottságának elnöki pozíciójára? Az egyik internetes hírportálnak adott interjújában kitér arra ugyanis, hogy Ön szerint "[...] ez a céges ügy a képviselői munkájával semmilyen összefüggésben nincsen, jogilag sem érinti, a cégvezetéstől tiltották el, nem a képviselőségtől [...]".



Nyőgéri Lajost bár jogilag nem terheli a képviselőségtől való eltiltás, morálisan és szakértelmét illetően azonban rendkívül aggályos egy olyan személyre bízni Pécs gazdasági bizottságának elnöklését, aki jogerős bírói döntésekkel is bizonyítottan alkalmatlan volt több gazdasági társaság vezetésére. Az eltiltások alapján ugyanis Nyőgéri Lajos még például egy sarki zöldségboltot sem vezethet jogszerűen.



Polgármester Úr szerint, ha három gazdasági társaság vezetése is meghaladta Nyőgéri Lajos képességeit, akkor mi a garancia arra, hogy Pécs városának gazdálkodását át tudja látni a fent említett képviselő?



Amennyiben Polgármester Úr komolyan alkalmasnak tartja Nyőgéri Lajost a bizottság elnöki tisztségére, akkor felmerül a kérdés, hogy Polgármester Úr szerint mit kell elkövetni ahhoz, hogy valaki alkalmatlanná váljék?



Amennyiben azonban a Polgármester Úr Nyőgéri Lajos melletti kiállását mégsem gondolja komolyan, akkor álláspontunk szerint ez arra való bizonyíték, hogy Polgármester Úr az Önt támogató szocialisták és gyurcsányisták „politikai foglya", hiszen a kampány során minden megnyilvánulása alkalmával szakértőkből álló vezetést ígért a pécsieknek. Nyőgéri Lajossal ez az ígérete egy héttel az alakuló ülést követően megbukott. Ön vagy tudatosan félrevezette a pécsieket, vagy már egy hét után sem tudja betartani a városnak tett ígéreteit.



A FIDESZ Frakció álláspontja szerint a helyzet egyetlen módon rendezhető megnyugtatóan, ha Nyőgéri Lajos távozik a gazdasági bizottság éléről. Önként vagy az Őt megválasztó pártok visszahívása által. A döntés felelőssége Önöket terheli.



Pécsett, 2019. november 8. napján



Tisztelettel: Pécsi FIDESZ Frakció"

