Egy korábbi kocsma helyén nyílt meg a a Pécs-Kelet Közbiztonsági Centrum Meszesen

Egy korábbi italbolt teljesen felújított épületében kapott helyet a rendőrség körzeti megbízotti irodája, a közterület-felügyelet helyisége és a városrészi polgárőr egyesület bázisa. Az országban is egyedülálló centrumtól a keleti városrész közbiztonságának javulását várja a pécsi önkormányzat, írta közleményében a városháza.

Átfogó felújítás előzte meg az új közbiztonsági centrum kialakítását. Az egykori meszesi italbolt csaknem 130 négyzetméteres helyiségében egy teljesen új irodakomplexum jött létre.

A rekonstrukció során a régi helyiségeket elbontották, új válaszfalakat építettek, kicserélték az összes nyílászárót és valamennyi burkolatot, felújították a teljes épületgépészetet, valamint vagyonvédelmi, térfigyelő és kaputelefon rendszereket telepítettek.

A csaknem 56 milliós beruházás keretében három darab, irodával, konyhával, raktárral és mosdókkal ellátott ingatlankomplexumot alakítottak ki, amelyekbe a városrész közbiztonsága felett őrködő szervezetek költözhettek be.

- Az előzetesen meghirdetett városvezetői programomnak megfelelően tavaly tavasszal elfogadtuk a város közbiztonsági cselekvési tervét, ennek része volt egy közbiztonsági centrum kialakítása. Mivel a statisztikák alapján Pécs keleti városrészében a legtöbb a bűnügy, ezért az integrált, országosan is egyedülálló központot végül Meszesen alakítottuk ki. Ennek célja az, hogy a rendvédelmi szervek jelenléte összehangolt és folyamatos legyen a környéken, mert ezzel javulhat a közbiztonság a városrészben. Fontos küldetése a centrumnak, hogy a környéken élők helyben tudják jelezni panaszaikat a rendvédelmi szerveknek, így azok gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni. Azt várom a központ működésétől, hogy még élhetőbbé válik a városrész - fogalmazta meg Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere.

A centrumban egy teljes értékű rendőrségi irodát alakítottak ki. Itt a városrész rendőri feladatait ellátó körzeti megbízott dolgozik majd, de emellett a környéken járőröző rendőrök is bázisukként használhatják.

- A rendőrségnek, a polgárőrségnek és a közterület-felügyeletnek egyenként is megvan a maga helye és szerepe a közrend és a közbiztonság fenntartásában. Ez az új, közös objektumban történő elhelyezés azonban újabb lehetőséget ad arra, hogy a három szerv képviselői közösen, folyamatos együttműködésben még hatékonyabb munkát végezhessenek a szubjektív közbiztonságérzet növelése érdekében. Pozitívum az is, hogy a pécsiek egy helyen, kulturált környezetben érhetik el mindhárom szervet, amelyek az adott kérdés, bejelentés, észrevétel kapcsán saját hatáskörükben tudják tovább vinni a szükséges intézkedéseket. Bízom abban, hogy a lakosság élni fog az új lehetőséggel, és minél többen keresik majd fel a centrum munkatársait - mondta el Gulyás Zsolt rendőr ezredes, Baranya megyei rendőrfőkapitány.

A városrész központjában kialakított irodakomplexumban a közterület-felügyelet is helyet kapott. Helyiségeikben korszerű körülmények fogadják majd a járőröket.

- Már az iroda is azt jelképezi, hogy a város, a hatóságok kiemelten foglalkoznak a keleti városrésszel. A közbiztonsági centrum magalakulásával itt is folyamatos lesz a jelenlétünk, fokozottabb lesz a járőrözés. Célunk, hogy mindig ugyanazok a kollégák lássanak el szolgálatot Meszesen, így őket rendszeresen láthatják, megismerhetik a környéken élő pécsiek, könnyebben a bizalmukba fogadhatják őket és közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki közöttünk. A városrész lakói mellett szorosabb kapcsolatot tervezünk kialakítani a városrészben működő civil és karitatív szervezetekkel, hogy Pécs-Kelet még élhetőbb városrész legyen - mondta Märcz János, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője.

A harmadik, külön bejáratú irodát a Mecsek Polgárőr Egyesület használja majd, de rajtuk kívül a keleti városrészben működő Pécs-Somogyi és a Pécs-Kelet Városrész Polgárőr Egyesületek tagjai is be-be térnek majd.

- A magyar rendőrség nagyon komoly erőfeszítéseket tett a kiegyensúlyozott közbiztonságért. Az önkormányzatok is szívükön viselik a közbiztonság alakulását. A polgárőrség, mint speciális bűnmegelőzési szervezet is jelentősen hozzájárult az ország szinte valamennyi településén a kiegyensúlyozott közbiztonsághoz, így van ez Baranya megyében és Pécs városában is. Régen megfogalmaztuk, hogy ha összefogunk, akkor minden sikerül. Azt mondják, a közbiztonság védelmének 3 szereplője van, a rendőrség, az önkormányzatok és a polgárőrség. Pécsett e három szereplő együttműködése szilárd biztosítéka a jól működő rendszernek - állapította meg Turós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke.