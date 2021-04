Durva: akár húsz centi hó is eshet a Mecsekben, Baranya sík területein is havazás várható

Jelentős csapadékra, eső mellett havas esőre, hóra is számítani kell a következő huszonnégy óra során, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az átvonuló, majd a Kárpát-medence felett hullámot is vető hidegfront hatására ma délután, este előbb a Dunántúl nyugati, északnyugati részein kell esőre, záporra, néhol esetleg zivatarra is számítani, majd esőre, záporra fokozatosan keletebbre is.

Kedd éjfélig az ország döntő részén várható jelentős csapadék.

Kedd éjfélig a Dunántúl nagy részén, illetve a Dél-Alföldön területi átlagban többnyire 10-20 mm, a főváros tágabb térségében, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében 20-30 mm csapadék várható, de lokálisan ennél több is hullhat.



Az esőt már hétfőn késő este a Soproni-hegységben, illetve a Kőszegi-hegységben, kedd reggel a Bakonyban, majd kedden délután nyugat felől a Dunántúlon síkvidéken is többfelé havas eső, havazás válthatja fel.

Kedd estétől már a keletebbre fekvő hegyvidéki tájakon is havazás válthatja fel az esőt. Síkvidéken (a Dunántúlon) intenzív csapadék idején többnyire átmeneti, olvadozó, vékony hólepel kialakulása valószínű.

A hegyvidéki tájakon 300-400 m felett már több cm vastag hótakaró, magasabban fekvő helyeken (kiemelten a Dunántúli-középhegység, Mecsek magasabb csúcsain 400-500 m felett) akár 10-20 cm friss hó is összejöhet.

Kedd estétől az Északi-középhegység csúcsain is gyorsan gyarapodik majd a hóréteg.